Cámara captó asesinato de mujer en Aserrí: Así actuaron los gatilleros

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron a un lavacar en San Gabriel de Aserrí y dispararon contra varias personas. El ataque dejó a una mujer fallecida y a un hombre herido.

Publicidad

El hecho ocurrió este martes cerca del mediodía. La Cruz Roja Costarricense confirmó que una mujer murió en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

En 3 puntos Una cámara de seguridad captó el momento en que dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron a un lavacar en San Gabriel de Aserrí y dispararon contra varias personas. El hecho ocurrió este martes cerca del mediodía. La Cruz Roja Costarricense confirmó que una mujer murió en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala. Ahora, corresponderá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar si se trató de una sola balacera o si existieron dos hechos distintos, así como establecer la relación entre las víctimas y la identidad de los responsables.

En las imágenes se observa cómo los sujetos ingresan en motocicleta al establecimiento, donde varias personas se encontraban bajo una estructura techada que, aparentemente, funcionaba como área administrativa del autolavado.

Los hombres avanzan hasta ese sector, realizan un giro en U y dejan la motocicleta en la entrada, orientada hacia la salida. Luego se bajan del vehículo y comienzan a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La mujer recibió varios impactos de bala y falleció en el sitio, según confirmó la Cruz Roja.

A diferencia de la primera interpretación del video, las imágenes no muestran que los sujetos dispararan antes de bajarse de la motocicleta ni que regresaran caminando para atacar al hombre.

La grabación muestra que los dos hombres ingresan al lavacar, realizan el giro en U, dejan la motocicleta en posición de salida, se bajan y abren fuego contra las personas que estaban bajo la estructura techada.

Después de disparar, los sospechosos vuelven a la motocicleta y huyen del lugar.

Publicidad

La Cruz Roja confirmó que un hombre también resultó herido durante el ataque. Los socorristas lo atendieron y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a un hospital de la capital.

Ahora, corresponderá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar si se trató de una sola balacera o si existieron dos hechos distintos, así como establecer la relación entre las víctimas y la identidad de los responsables.