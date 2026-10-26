Cámara capta abuso sexual contra ciclista en plena calle: buscan identificar a motociclista

Un acto de presunto acoso sexual callejero contra una mujer que transitaba en bicicleta por el sector de Puente Salas de Barva, en Heredia, quedó registrado por una cámara instalada en la parte trasera de su bicicleta.

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En las imágenes se observa cómo un motociclista se aproxima a la ciclista y, aparentemente, aprovecha el momento para tocarle los glúteos sin su consentimiento, antes de continuar su recorrido.

En 3 puntos Un acto de presunto acoso sexual callejero contra una mujer que transitaba en bicicleta por el sector de Puente Salas de Barva, en Heredia, quedó registrado por una cámara instalada en la parte trasera de su bicicleta. En las imágenes se observa cómo un motociclista se aproxima a la ciclista y, aparentemente, aprovecha el momento para tocarle los glúteos sin su consentimiento, antes de continuar su recorrido. El caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de las mujeres que transitan por las vías públicas, incluso cuando realizan actividades cotidianas como desplazarse en bicicleta.

La situación ha motivado un llamado a la colaboración ciudadana para tratar de identificar al conductor de la motocicleta y permitir que las autoridades correspondientes puedan investigar lo sucedido.

El video podría convertirse en una pieza importante para establecer las circunstancias del incidente y obtener características que permitan dar con el sospechoso.

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Acoso sexual callejero es castigado por la ley

En Costa Rica, el acoso sexual callejero es una conducta sancionada mediante la Ley N.º 9877, vigente desde el año 2020, que busca proteger a las personas frente a manifestaciones de violencia sexual en espacios públicos.

Esta legislación contempla sanciones penales para distintas conductas de naturaleza sexual realizadas sin consentimiento, que pueden incluir multas o penas de prisión, dependiendo de la gravedad y las características de los hechos.

Cuando existen contactos físicos no consentidos sobre partes íntimas, los hechos también podrían ser investigados como un posible delito de abuso sexual, según las circunstancias y la valoración de las autoridades judiciales.

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La legislación establece, además, que los cuerpos policiales tienen la obligación de intervenir ante situaciones de acoso sexual callejero y colaborar en la identificación de las personas señaladas como responsables.

Se hace un llamado a quienes puedan reconocer al motociclista o tengan información sobre su identidad para que comuniquen los datos a las autoridades correspondientes.

La colaboración ciudadana podría resultar fundamental para esclarecer este caso y evitar que situaciones similares queden impunes.

Por el momento, no se ha informado sobre la identidad del motociclista ni sobre alguna detención relacionada con estos hechos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de las mujeres que transitan por las vías públicas, incluso cuando realizan actividades cotidianas como desplazarse en bicicleta.