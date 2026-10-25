Operación en conjunto con la DEA deja decomiso de centenares de paquetes de droga y arresto de dos colombianos

Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente 2.505 kilogramos de drogas y detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana que viajaban en una lancha rápida, durante un operativo desarrollado a 67 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur.

La intervención fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Armada Nacional de Colombia y el apoyo de una aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

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Según la información suministrada por las autoridades, la embarcación transportaba 4.497 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 2.248 kilogramos, así como 257 paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno. El decomiso total alcanzó aproximadamente 2.505 kilogramos de ambas drogas.

Además del cargamento, los oficiales incautaron equipo de comunicación y 19 estañones con combustible que se encontraban a bordo de la lancha.

En 3 puntos Las autoridades costarricenses decomisaron aproximadamente 2.505 kilogramos de drogas y detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana que viajaban en una lancha rápida. La intervención fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los resultados de estos operativos reflejan las acciones coordinadas que mantienen las autoridades costarricenses con organismos internacionales para combatir el tráfico de drogas en el Pacífico Sur.

En el operativo participaron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), como parte de las acciones contra el narcotráfico en aguas del Pacífico costarricense.

Dos colombianos fueron detenidos durante el operativo

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La embarcación interceptada tenía aproximadamente 36 pies de longitud y estaba equipada con dos motores. En ella viajaban dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes fueron detenidos por las autoridades.

Se trata de dos sujetos de apellidos Zapata Bravo, de 27 años, y Yáñez Silgado, de 26 años.

Ambos fueron aprehendidos durante la intervención policial, en la que también se decomisó la totalidad del cargamento de drogas reportado por las autoridades.

El operativo se desarrolló mediante la coordinación entre cuerpos policiales de Costa Rica y organismos internacionales, con participación de autoridades colombianas y apoyo aéreo estadounidense.

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Tercer golpe al narcotráfico en seis días en el Pacífico Sur

Este decomiso se suma a otras dos acciones recientes contra el narcotráfico en el Pacífico Sur, donde las autoridades costarricenses han realizado operativos que permitieron incautar importantes cantidades de cocaína durante los últimos seis días.

El martes anterior, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron aproximadamente 1.400 kilogramos de cocaína, luego de que los ocupantes de una embarcación arrojaran la carga al mar.

A ese caso se suma otro operativo realizado en Uvita de Osa, en el que la Policía de Control de Drogas (PCD), en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), decomisó otros 357 kilogramos de cocaína.

Con la reciente interceptación de la lancha a 67 millas náuticas de Cabo Matapalo, las autoridades contabilizan un tercer golpe al narcotráfico en el Pacífico Sur durante los últimos seis días.

La intervención permitió sacar de circulación aproximadamente 2,5 toneladas de drogas, detener a dos presuntos involucrados e incautar equipo de comunicación y combustible que viajaban en la embarcación.

Los resultados de estos operativos reflejan las acciones coordinadas que mantienen las autoridades costarricenses con organismos internacionales para combatir el tráfico de drogas en el Pacífico Sur.