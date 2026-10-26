Juzgado de Cartago toma decisión sobre miembros de la banda los “Laden”

Después de varios días de una extensa audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Penal de Cartago finalmente resolvió la situación judicial de siete de los sospechosos vinculados con la organización criminal conocida como “Laden”, investigada por préstamos gota a gota, cobros extorsivos y presunta legitimación de capitales.

La resolución se conoció a las 12:30 de la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando las autoridades judiciales determinaron que tres de los imputados debían permanecer en prisión preventiva, mientras otros cuatro podían recuperar su libertad bajo medidas cautelares.

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Entre quienes deberán permanecer en prisión figura José Prieto Medina, señalado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el presunto cabecilla de la organización que operaba principalmente desde Birrisito de Paraíso, Cartago.

Junto a Prieto Medina también quedaron en prisión preventiva Marco Alvarado Machado y Jeferson Carpio Gómez.

En 3 puntos Después de varios días de una extensa audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Penal de Cartago finalmente resolvió la situación judicial de siete de los sospechosos vinculados con la… La resolución se conoció a las 12:30 de la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando las autoridades judiciales determinaron que tres de los imputados debían permanecer en prisión preventiva. Por ahora, la información suministrada sobre la audiencia establece la situación de siete imputados.

Por otra parte, el Juzgado ordenó la libertad con medidas cautelares de David Rivera Ramírez, Kenneth Molina Calderón, Edgar González Torres y Cristhian Coto Acuña.

Aunque estos cuatro imputados quedaron en libertad, continuarán vinculados al proceso penal y deberán cumplir las condiciones establecidas por el despacho judicial.

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Hasta el momento, no se han precisado cuáles son las medidas cautelares impuestas ni el plazo de prisión preventiva dictado contra los otros tres sospechosos.

Una investigación que destapó una fortuna

El caso “Laden” se convirtió en una de las investigaciones de crimen organizado más llamativas de Cartago, luego de que el OIJ ejecutara nueve allanamientos y detuviera a 10 personas vinculadas presuntamente con una estructura dedicada a préstamos informales y cobros mediante amenazas.

Durante los operativos, los agentes decomisaron 11 armas de fuego y ₡15 millones en efectivo.

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La investigación también permitió descubrir una extensa propiedad en Birrisito de Paraíso, presuntamente adquirida por el principal sospechoso por ₡100 millones en efectivo.

El inmueble contaba con una serie de lujos, entre ellos un lago artificial, gimnasio completamente equipado, acuario privado con peces exóticos, amplias terrazas para actividades y vehículos de alta gama.

Según Michael Soto, director del OIJ, el supuesto líder de la agrupación se dedicaba a reparar computadoras hace apenas cuatro años, antes de experimentar un considerable crecimiento patrimonial que ahora está bajo investigación.

Las autoridades sostienen que la organización prestaba dinero por montos que iban desde los ₡300.000 hasta los ₡5 millones, mientras sus cobradores presuntamente utilizaban amenazas e intimidación para exigir los pagos.

El OIJ también confirmó la existencia de seis denuncias formales contra la agrupación, aunque considera que podrían existir muchas más víctimas.

La resolución judicial representa un nuevo capítulo en este proceso penal, que continúa abierto mientras las autoridades buscan determinar las responsabilidades individuales de los investigados.

Por ahora, la información suministrada sobre la audiencia establece la situación de siete imputados. No se cuenta con detalles sobre lo resuelto respecto de las otras tres personas detenidas durante el operativo.