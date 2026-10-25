Hombres armados irrumpen en sede del INA, amenazan guardas y roban 10 armas de fuego

El robo de al menos 10 armas de fuego dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicadas en La Uruca, San José, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que varios sujetos armados ingresaran al lugar durante la mañana de este domingo.

La información fue confirmada a este medio por el OIJ, que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar lo sucedido dentro de las instalaciones de la institución.

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De acuerdo con el reporte preliminar, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas. Una vez en el lugar, habrían amenazado a los guardas de seguridad para conseguir acceso a las instalaciones y llegar hasta el área donde se encontraban resguardadas las armas de fuego.

Posteriormente, los sujetos lograron sustraer al menos 10 armas, según los datos preliminares del caso.

En 3 puntos El robo de al menos 10 armas de fuego dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicadas en La Uruca, San José, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La información fue confirmada a este medio por el OIJ, que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar lo sucedido dentro de las instalaciones de la institución. Las autoridades mantienen las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante la mañana de este domingo en La Uruca, San José.

El hecho ocurrió en las instalaciones del INA en La Uruca, un punto de San José donde las autoridades mantienen presencia mientras avanzan las diligencias relacionadas con el robo.

Fuerza Pública y OIJ se mantienen en la escena

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Tras lo ocurrido, unidades de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial se encuentran en el lugar, mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

La presencia de los cuerpos policiales forma parte de las diligencias que se llevan a cabo tras el ingreso de los sospechosos y la sustracción de las armas de fuego.

Por el momento, la información disponible corresponde a un reporte preliminar. Las circunstancias específicas del robo, así como los detalles relacionados con la cantidad de personas que participaron y su posterior salida del sitio, no fueron precisados en los datos suministrados.

El OIJ confirmó que el caso se encuentra bajo investigación, por lo que las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo el ingreso de los sospechosos, de qué manera lograron acceder al lugar donde estaban guardadas las armas y cuáles fueron las condiciones en las que se concretó la sustracción.

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De acuerdo con la información preliminar, aparentemente no se reportaron personas heridas o lesionadas durante el incidente.

Este aspecto se mantiene sujeto a la información disponible hasta el momento, mientras los cuerpos policiales continúan con las diligencias en las instalaciones del INA.

El robo de las armas de fuego es el principal hecho bajo investigación, en un caso que involucra el ingreso de varios sujetos armados, amenazas contra los guardas de seguridad y la sustracción de armamento que permanecía resguardado dentro de la institución.

Las autoridades mantienen las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante la mañana de este domingo en La Uruca, San José.