Caen tres sospechosos de ataque con bomba molotov que mató a niña por caso de gota a gota

Tres personas sospechosas de participar en un ataque incendiario que cobró la vida de una niña de 12 años en Los Chiles fueron detenidas este miércoles durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los agentes desplegaron 12 allanamientos desde las 5 a. m. en San Roque y Aguas Zarcas, en San Carlos, como parte de la investigación por el homicidio ocurrido el pasado 14 de mayo.

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En 3 puntos Tres personas sospechosas de participar en un ataque incendiario que cobró la vida de una niña de 12 años en Los Chiles fueron detenidas este miércoles durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los agentes desplegaron 12 allanamientos desde las 5 a. m. en San Roque y Aguas Zarcas, en San Carlos, como parte de la investigación por el homicidio ocurrido el pasado 14 de mayo. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Las personas detenidas son una mujer de apellido Carranza, de 21 años, y dos hombres de apellidos Zeledón y Obando, ambos de 20 años.

Según la información preliminar del OIJ, el posible móvil del ataque estaría relacionado con el cobro de un préstamo bajo la modalidad “gota a gota”.

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La investigación señala que los sospechosos habrían viajado en un automóvil hasta las cercanías de una vivienda en el centro de Los Chiles. Desde el vehículo, presuntamente lanzaron una bomba tipo molotov que provocó el incendio.

Dentro del inmueble se encontraba la niña, quien falleció a causa del hecho.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar a los tres sospechosos y ejecutar las intervenciones de este miércoles, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Durante los allanamientos, los judiciales decomisaron aparatos electrónicos, un arma de fuego y varias municiones.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El supuesto vínculo del ataque con el cobro del préstamo continúa bajo investigación.