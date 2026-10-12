Cae en la frontera norte un tico que traía ilegalmente a Costa Rica un grupo de extranjeros indocumentados

Un costarricense de apellidos Gómez Brenes fue detenido en Los Chiles, zona fronteriza con Nicaragua, como sospechoso del delito de tráfico ilícito de personas migrantes, luego de que la Policía Profesional de Migración interceptara el vehículo en el que viajaban tres personas extranjeras en condición migratoria irregular.

El hombre fue detenido el domingo y, la mañana de este lunes 12 de octubre, quedó presentado ante la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, informó la Policía Profesional de Migración.

Publicidad

La intervención ocurrió durante recorridos preventivos en la frontera norte. Los oficiales observaron varias personas dentro de un automotor, por lo que dieron seguimiento al vehículo y solicitaron al conductor detenerse para realizar una revisión.

Durante la verificación, las autoridades determinaron que los tres pasajeros se encontraban en condición migratoria irregular en Costa Rica.

En 3 puntos Un costarricense de apellidos Gómez Brenes fue detenido en Los Chiles, zona fronteriza con Nicaragua, como sospechoso del delito de tráfico ilícito de personas migrantes. El hombre fue detenido el domingo y, la mañana de este lunes 12 de octubre, quedó presentado ante la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, informó la Policía Profesional de Migración. El caso permanece bajo investigación para esclarecer la presunta participación del conductor en el traslado de las tres personas y determinar si existen otros involucrados en la coordinación del ingreso irregular a Costa Rica.

Migrantes habrían pagado ₡10.000 por el traslado

Según las entrevistas realizadas por los oficiales, las tres personas manifestaron que habían sido rechazadas hacia Nicaragua durante las primeras horas de la mañana del domingo.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Una vez que se encontraban nuevamente en territorio nicaragüense, habrían sido contactadas por una persona cuya identidad se desconoce. Según sus declaraciones, esta les ofreció coordinar su ingreso a Costa Rica mediante el traslado en un vehículo.

Los migrantes indicaron que aceptaron la propuesta y acordaron pagar ₡10.000 para ser llevados hasta la localidad de El Parque.

De acuerdo con el relato brindado a los agentes, durante la negociación también les habrían advertido sobre las posibles consecuencias de ser detectados nuevamente por las autoridades migratorias. Entre ellas, mencionaron una eventual multa de ₡48.000 y siete días de detención.

Las personas señalaron que esas circunstancias influyeron en su decisión de aceptar el ofrecimiento para regresar al país.

Publicidad

Conductor habría advertido sobre seguimiento policial

Durante el recorrido, Gómez Brenes les habría manifestado en varias ocasiones a los pasajeros que la Policía Profesional de Migración los estaba siguiendo.

La información suministrada por las autoridades también señala que el costarricense cuenta con varios antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de personas migrantes.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las diligencias correspondientes.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer la presunta participación del conductor en el traslado de las tres personas y determinar si existen otros involucrados en la coordinación del ingreso irregular a Costa Rica.