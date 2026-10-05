¿Bryan Ruiz se queda en la Sele? La afición lo pide y una de sus palabras deja abierta una posibilidad

Bryan Ruiz llegó a la Selección Nacional para cumplir una misión puntual: dirigir dos partidos de manera interina. Ganó ambos y ahora la gran pregunta es otra: ¿seguirá al frente de la Tricolor?

Tras la victoria 2-0 contra Haití en la Nations League, el ex capitán de Costa Rica resumió su trabajo con una frase clara: “Tarea cumplida”.

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Sin embargo, lejos de cerrar por completo la posibilidad de continuar, Ruiz dejó abierta la puerta ante una eventual propuesta para mantenerse como seleccionador.

“Yo no busqué este momento. Me halaga; todo técnico quiere y lo sueña, ser el entrenador de la Selección, pero no es algo que me desvele en este momento. No quiero forzar las cosas”, manifestó.

En 3 puntos Bryan Ruiz llegó a la Selección Nacional para cumplir una misión puntual: dirigir dos partidos de manera interina. Tras la victoria 2-0 contra Haití en la Nations League, el ex capitán de Costa Rica resumió su trabajo con una frase clara: “Tarea cumplida”. Bryan Ruiz no pidió quedarse, tampoco confirmó que quiera hacerlo, pero dejó algo claro: si llega una propuesta, la va a escuchar.

El ahora entrenador explicó que analizará cualquier escenario que pueda presentarse en los próximos días.

“Yo analizaré las situaciones: si quieren que me quede, si interesa o no. No voy a forzar nada”, señaló.

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Ruiz también dejó claro que una eventual decisión no dependerá únicamente del aspecto deportivo.

“Si se da, bien, y si hay alguna situación que me frene, no tengo pena en decirlo. Ya llegará el momento. Mi decisión será pensando en lo mejor para el país y poniendo a mi familia por delante”, agregó.

El exfutbolista fue nombrado únicamente para estos dos encuentros, pero los resultados y la respuesta del equipo abrieron una discusión que no estaba inicialmente sobre la mesa.

Además de las victorias, Ruiz destacó el compromiso mostrado por los jugadores y lanzó un mensaje contundente sobre el perfil que debe tener cualquier futbolista que aspire a vestir la camiseta nacional.

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“El que no esté comprometido, que no estorbe”, afirmó.

Por ahora, el entrenador aseguró que espera descansar este lunes y posteriormente regresar a sus labores con el equipo sub-20 de Alajuelense.

Incluso, al ser consultado sobre el perfil del próximo seleccionador, recomendó que sea un técnico nacional, con experiencia, credibilidad y empatía con los futbolistas.

Pero después de dos victorias consecutivas, su propio nombre inevitablemente queda sobre la mesa.

Bryan Ruiz no pidió quedarse, tampoco confirmó que quiera hacerlo, pero dejó algo claro: si llega una propuesta, la va a escuchar.