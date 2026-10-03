Bryan Ruiz deja abierta la puerta para continuar al frente de La Sele

Bryan Ruiz no quiso adelantarse a su futuro como técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, pero tampoco cerró la puerta. En conferencia de prensa este sábado en el Proyecto Gol, el estratega interino aseguró que toda su atención está puesta en el duelo de este domingo ante Haití.

Ruiz reconoció que ha tenido muy poco tiempo para trabajar con el grupo y que apenas este sábado tendría una última práctica antes del compromiso.

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“En pocos días de entrenamiento será poco lo que se pueda trabajar”, explicó el entrenador, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Fernando Batista.

Una de las frases que más llamó la atención fue la relacionada con su futuro.

En 3 puntos Bryan Ruiz no quiso adelantarse a su futuro como técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, pero tampoco cerró la puerta. Ruiz reconoció que ha tenido muy poco tiempo para trabajar con el grupo y que apenas este sábado tendría una última práctica antes del compromiso. Ruiz aclaró que no pretende hablar mal de los entrenadores extranjeros que han pasado recientemente por la Tricolor, pero considera que conocer profundamente al jugador nacional puede ser importante para el próximo suceso.

Ruiz aseguró que, por ahora, considera el partido contra Haití como su último compromiso al frente de la Tricolor, aunque dejó abierta la posibilidad de que las circunstancias cambien.

“De mi parte es mi último partido momentáneamente, ya después analizaremos y veremos”, manifestó.

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El exjugador también señaló que no ha pensado todavía en un proyecto rumbo al 2030. Su prioridad, dijo, es sacar adelante el partido y posteriormente sentarse a analizar qué puede suceder.

“Hasta mañana estoy, estoy centrado en los partidos. Ya veremos. Ojalá sacar el partido bien y a partir del lunes me sentaré a analizar qué pasará”, afirmó.

Ruiz admite que asumir La Sele no era su plan

El técnico interino reconoció que convertirse en entrenador de la Selección Mayor no era algo que estuviera buscando en este momento.

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“Yo no busqué ser técnico de la Selección”, explicó, al considerar que no es lo habitual que alguien asuma una selección mayor sin haber dirigido previamente un equipo de Primera División.

Sin embargo, recordó que lleva varios años preparándose y que ha tenido experiencia en categorías menores y como asistente técnico.

Ruiz mencionó su trabajo en la Sub-17, su experiencia como asistente de Óscar Ramírez y Alexandre Guimaraes y su actual labor con la Sub-20, además de los estudios que realiza para continuar su formación como entrenador.

Quiere recuperar la confianza de la afición

Después del triunfo 0-3 conseguido ante Nicaragua, Ruiz considera que Costa Rica tiene una oportunidad importante para volver a conectar con sus aficionados.

“El buen resultado es ganar en casa y volver a retomar esa supremacía”, señaló.

El entrenador también agradeció la respuesta de la afición y consideró que existe una oportunidad para que la Selección vuelva a generar ilusión después de los últimos resultados adversos.

Pide respeto por los jugadores que merecen convocatoria

Ruiz también habló sobre la competencia por un puesto en la Selección y defendió la necesidad de mantener criterios claros para las convocatorias.

Según explicó, la mayoría de los futbolistas llamados deben ser jugadores que estén atravesando un buen momento en sus clubes, mientras que existe un grupo menor que puede variar dependiendo de las necesidades del equipo.

“No podemos convocar a 80 jugadores que no lo merecen porque la Selección se vuelve un equipo de barrio”, afirmó.

Bryan Ruiz recomienda un técnico costarricense

Otro de los temas fuertes de la conferencia fue el futuro entrenador de La Sele.

Consultado sobre si el próximo seleccionador debería ser nacional o extranjero, Ruiz fue directo: considera que Costa Rica necesita un técnico costarricense.

“Yo sí creo que tiene que ser un técnico nacional”, manifestó.

Su argumento se basa en la necesidad de conocer la cultura, la idiosincrasia y la manera de trabajar con el futbolista costarricense.

Ruiz aclaró que no pretende hablar mal de los entrenadores extranjeros que han pasado recientemente por la Tricolor, pero considera que conocer profundamente al jugador nacional puede ser importante para el próximo suceso.