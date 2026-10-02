Bryan Ruiz cambió varias cosas en la Sele: las claves tácticas que dejó el 0-3 ante Nicaragua

La victoria 0-3 ante Nicaragua le permitió a Bryan Ruiz comenzar su interinato con el resultado que necesitaba, pero más allá del marcador hay varios elementos del funcionamiento de la Selección que merecen ser observados.

El propio Ruiz reconoció después del partido que Costa Rica no hizo un fútbol extraordinario, aunque destacó el comportamiento defensivo y la capacidad para conseguir el objetivo.

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La primera señal del equipo de Ruiz fue el orden.

Costa Rica no salió a jugar con una presión descontrolada ni convirtió el partido en un intercambio de golpes. La intención fue mantener las líneas juntas, protegerse y tener paciencia para encontrar los espacios.

En 3 puntos La victoria 0-3 ante Nicaragua le permitió a Bryan Ruiz comenzar su interinato con el resultado que necesitaba, pero más allá del marcador hay varios elementos del funcionamiento de la Selección que merecen ser observados. El propio Ruiz reconoció después del partido que Costa Rica no hizo un fútbol extraordinario, aunque destacó el comportamiento defensivo y la capacidad para conseguir el objetivo. Ahí estará la verdadera oportunidad para observar si lo mostrado en Managua fue solamente la reacción necesaria para salir de una emergencia o si Ruiz consiguió instalar algunos conceptos que puedan darle continuidad a la Tricolor.

Eso también coincide con lo explicado por Keylor Navas, quien señaló que Ruiz insistió desde el comienzo en jugar con base en el orden y que, pese al poco tiempo de trabajo, se pudieron implementar algunos movimientos.

La Sele terminó con el arco en cero, algo que para Ruiz tenía un valor especial después de los problemas defensivos que había mostrado el equipo en partidos anteriores.

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2. La banda derecha apareció como una de las armas

El joven lateral tuvo una participación importante en el primer gol: apareció por derecha y generó la acción que terminó con la definición de Orlando Sinclair.

Ese movimiento mostró una de las intenciones del equipo: utilizar amplitud, llevar jugadores por fuera y buscar que Nicaragua tuviera que abrir su bloque defensivo.

El primer gol llegó al 56' y tres minutos después apareció el segundo, luego de una transición que terminó con Carlos Mora definiendo ante el arquero nicaragüense.

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El 0-0 del primer tiempo podría interpretarse rápidamente como falta de contundencia, pero también hubo un elemento interesante: la Tricolor no se desesperó.

Durante la primera mitad tuvo aproximaciones y encontró peligro incluso mediante la pelota quieta, pero no consiguió abrir el marcador.

Ruiz mantuvo la estructura y el partido cambió cuando apareció el gol.

Y ahí Costa Rica mostró otra virtud: no necesitó muchas oportunidades para hacer daño.

En apenas tres minutos pasó del 0-0 al 0-2.

El segundo gol es una muestra clara de cómo Costa Rica pudo aprovechar los espacios.

Con Nicaragua obligado a adelantar posiciones, la Tricolor encontró metros para atacar rápidamente. Carlos Mora recibió en una situación favorable y terminó convirtiendo.

Después del 0-2, Costa Rica bajó el ritmo, administró la ventaja y evitó convertir el partido en un ida y vuelta innecesario.

Ese manejo también fue importante porque la cancha del Estadio Nacional de Nicaragua fue señalada por los propios protagonistas como complicada para jugar. Navas incluso la calificó como “dificilísima”.

5. Ruiz tuvo que corregir sobre la marcha

El técnico interino tampoco tuvo una noche perfecta en cuanto a planificación: apenas transcurridos 19 minutos tuvo que modificar su defensa por la lesión de Jeyland Mitchell.

Juan Pablo Vargas ingresó y Costa Rica consiguió mantener la estructura defensiva.

Eso es relevante porque el cambio llegó en un momento en el que el partido todavía estaba 0-0 y Nicaragua buscaba aprovechar cualquier desajuste.

6. El regreso de Keylor también aportó liderazgo

La vuelta de Keylor Navas no solamente significó tener al histórico guardameta bajo los tres palos.

Su presencia aportó experiencia y liderazgo en un partido que tenía una carga importante por la situación de Costa Rica en la Liga de Naciones.

El arquero tuvo intervenciones puntuales y terminó con la portería invicta.

7. El tercer gol habla de una Sele que terminó creciendo

El 0-3 de Kenyel Michel al 96' terminó de maquillar una noche que ya estaba controlada.

El joven futbolista recibió al borde del área y sacó un remate que sentenció el partido.

No fue solamente un gol para la estadística: también permitió cerrar el encuentro con una diferencia amplia después de un partido en el que Costa Rica había tenido que trabajar bastante para encontrar el camino.

El 0-3 entrega señales positivas, pero también hay que ponerlo en contexto.

Un partido no permite determinar todavía cuál será la verdadera identidad de la Sele de Bryan Ruiz.

Lo que sí apareció en Managua fue un equipo más ordenado, paciente y efectivo después del descanso; una Sele que pudo administrar una ventaja y, sobre todo, que volvió a dejar su portería en cero.

Ahora llega una prueba diferente: Haití, que está peleando por los primeros puestos del grupo y visitará el Ricardo Saprissa este domingo.

Ahí estará la verdadera oportunidad para observar si lo mostrado en Managua fue solamente la reacción necesaria para salir de una emergencia o si Ruiz consiguió instalar algunos conceptos que puedan darle continuidad a la Tricolor.