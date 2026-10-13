Brad Pitt e Ines de Ramon derrochan complicidad durante romántica cita en París

El actor de Hollywood y su pareja fueron fotografiados caminando de la mano después de disfrutar de un concierto de James Blake en la capital francesa. Sus llamativos atuendos también acapararon las miradas.

El amor sigue siendo protagonista en la vida de Brad Pitt, quien volvió a captar la atención de las cámaras durante una romántica salida junto a su novia, Ines de Ramon, por las calles de París.

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El reconocido actor, de 62 años, y la ejecutiva del sector de la joyería, de 33, fueron fotografiados la noche del lunes 12 de octubre mientras abandonaban un concierto del cantante británico James Blake.

La pareja se mostró relajada y sonriente mientras caminaba tomada de la mano, dejando una nueva muestra de la complicidad que mantiene desde hace varios años.

En 3 puntos El actor de Hollywood y su pareja fueron fotografiados caminando de la mano después de disfrutar de un concierto de James Blake en la capital francesa. El amor sigue siendo protagonista en la vida de Brad Pitt, quien volvió a captar la atención de las cámaras durante una romántica salida junto a su novia, Ines de Ramon, por las calles de París. Cuatro años después de que comenzaran los rumores sobre su romance, Brad Pitt e Ines de Ramon continúan despertando interés con cada aparición pública, y esta vez fue la Ciudad del Amor el escenario de su nueva cita.

Según informó la revista estadounidense People este martes 13 de octubre, ambos disfrutaron de una velada musical en la capital francesa, donde su aparición no pasó inadvertida.

Brad Pitt sorprende con un atrevido estilo

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Además de su romántica salida, uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección de vestuario del protagonista de F1 y Troya.

Lejos de apostar por los tradicionales colores neutros, Pitt eligió unos llamativos pantalones fucsia, combinados con una chaqueta verde turquesa y una camisa de rayas.

Su estilo desenfadado y colorido contrastó con el atuendo de Ines de Ramon, quien optó por una combinación más sobria y elegante.

La empresaria lució pantalones negros de cuero, una camiseta blanca y una chaqueta de textura suave en tono crema, complementada con gafas oscuras.

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De acuerdo con la revista española ¡Hola!, la pareja asistió al concierto de James Blake en Le Grand Rex, uno de los recintos más emblemáticos de París.

El intérprete británico es conocido por canciones como Retrograde, Mile High y Say What You Will, además de sus colaboraciones con reconocidas figuras de la industria musical.

Una relación que cada vez se muestra más públicamente

La aparición en París ocurre pocos días después de que Brad Pitt e Ines de Ramon asistieran juntos a un importante evento benéfico en Londres.

El pasado viernes 9 de octubre, ambos participaron en The Albies, una ceremonia organizada por la Fundación Clooney para la Justicia, impulsada por George y Amal Clooney.

La gala, celebrada en el Museo de Historia Natural de Londres, reunió a diversas personalidades del entretenimiento y reconoció a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

Pitt y De Ramon figuraron entre las parejas que llamaron la atención durante la velada, antes de trasladarse a Francia para disfrutar de una salida mucho más informal.

¿Desde cuándo están juntos Brad Pitt e Ines de Ramon?

La relación sentimental entre Brad Pitt e Ines de Ramon comenzó a despertar interés público en noviembre de 2022, cuando ambos fueron vinculados sentimentalmente por primera vez.

Aunque inicialmente mantuvieron su romance con discreción, con el paso del tiempo comenzaron a compartir más apariciones públicas.

Uno de los momentos más importantes ocurrió en septiembre de 2024, cuando debutaron oficialmente como pareja en una alfombra roja durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Desde entonces, han sido vistos juntos en estrenos cinematográficos, eventos deportivos y celebraciones de Hollywood.

De Ramon, quien trabaja en el sector de la joyería de lujo, ha mantenido un perfil relativamente reservado pese a la atención mediática que genera su relación con el actor.

Una nueva aparición que confirma su cercanía

A diferencia de sus compromisos profesionales y las grandes alfombras rojas, esta vez Brad Pitt e Ines de Ramon disfrutaron de una actividad cotidiana: asistir juntos a un concierto.

Las fotografías de la pareja caminando de la mano por París se suman a sus recientes apariciones y reflejan la naturalidad con la que ahora comparten algunos momentos de su vida sentimental frente a las cámaras.

Cuatro años después de que comenzaran los rumores sobre su romance, Brad Pitt e Ines de Ramon continúan despertando interés con cada aparición pública, y esta vez fue la Ciudad del Amor el escenario de su nueva cita.