Bomberos atiende emergencia de última hora en edificio del OIJ

Una inundación de última hora obligó a movilizar unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos hasta el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Grecia.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, la emergencia se presenta en las instalaciones del OIJ, donde los equipos trabajan para atender la afectación provocada por el ingreso de agua.

Publicidad

En 3 puntos Una inundación de última hora obligó a movilizar unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos hasta el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Grecia. De acuerdo con el reporte de Bomberos, la emergencia se presenta en las instalaciones del OIJ, donde los equipos trabajan para atender la afectación provocada por el ingreso de agua. La emergencia se mantiene en atención por parte de los equipos desplazados al edificio del OIJ en Grecia.

Como parte de la emergencia, una buseta resultó afectada por la inundación.

En el sitio se encuentran unidades de la Estación de Bomberos de Grecia, así como personal de la Unidad Operativa de Rescate Acuático, quienes realizan las labores correspondientes.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Bomberos confirmó que, pese a la emergencia registrada dentro de las instalaciones judiciales, no se reportan personas afectadas.

Las unidades permanecen en la escena atendiendo la inundación y valorando la situación dentro del inmueble.

La emergencia se mantiene en atención por parte de los equipos desplazados al edificio del OIJ en Grecia.