Balaceras a plena luz del día dejan una mujer muerta y un herido en San José

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras dos ataques a balazos reportados este martes cerca del mediodía en San Gabriel de Aserrí, al sur de San José.

La Cruz Roja Costarricense (CRC) atendió ambas emergencias, ocurridas en puntos distintos de esa localidad. En el primer caso, los cruzrojistas encontraron a una mujer con múltiples heridas de bala, quien ya no presentaba signos vitales.

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El incidente se registró cerca del cruce de San Gabriel, donde los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la víctima.

En 3 puntos Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras dos ataques a balazos reportados este martes cerca del mediodía en San Gabriel de Aserrí, al sur de San José. La Cruz Roja Costarricense (CRC) atendió ambas emergencias, ocurridas en puntos distintos de esa localidad. Las circunstancias de los hechos y las posibles conexiones entre ambos casos deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Un segundo reporte por impactos de bala se produjo también en San Gabriel, esta vez en las cercanías del acueducto.

En ese lugar, los socorristas atendieron a un hombre que presentaba heridas de arma de fuego y cuyo estado de salud era delicado.

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Debido a la gravedad de las lesiones, la Cruz Roja lo trasladó en condición crítica a un hospital de la capital, donde recibiría atención médica.

Se desconoce si los ataques están relacionados

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos ni sobre las personas responsables de los disparos.

Tampoco se ha confirmado si los dos ataques tienen alguna relación entre sí o si se trata de incidentes independientes.

Las circunstancias de los hechos y las posibles conexiones entre ambos casos deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.