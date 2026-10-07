AyA promete que no pedirá aumento en el recibo de agua en el corto plazo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) aseguró que no solicitará a corto plazo un aumento en el recibo de agua, pese a que la tarifa lleva años sin actualizarse.

La promesa fue realizada este miércoles durante un anuncio conjunto de la presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez.

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“No estamos planeando solicitar aumento en el recibo de agua”, afirmó de manera contundente Sáurez.

En 3 puntos El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) aseguró que no solicitará a corto plazo un aumento en el recibo de agua, pese a que la tarifa lleva años sin actualizarse. La promesa fue realizada este miércoles durante un anuncio conjunto de la presidenta de la República, Laura Fernández, y la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez. De esta manera, la Administración mantiene su posición de conservar los costos de facturación actuales mientras el AyA continúa con una situación financiera que, según sus jerarcas, presenta números positivos.

La jerarca aseguró además que, después de muchos años, la institución finalmente presenta números positivos, una situación que permitiría mantener los costos actuales de facturación del servicio.

Fernández también defendió la gestión de la institución y señaló: “Llegamos a servir a la gente (…) no vine para defender instituciones”.

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AyA reporta ejecución presupuestaria del 88%

Entre los datos expuestos por las autoridades se encuentra la ejecución presupuestaria del AyA durante 2025, que alcanzó un 88%.

Las jerarcas señalaron que la intención es mantener las condiciones actuales para las personas usuarias del servicio de agua potable y no trasladarles un incremento en el recibo en el corto plazo.

La posición anunciada por el Gobierno contrasta con una recomendación de la Contraloría General de la República, que planteó la necesidad de realizar una adecuación de la tarifa.

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Según la información suministrada, la tarifa del servicio de agua no se actualiza desde 2008.

Pese a esa recomendación, la presidenta ejecutiva del AyA aseguró que la institución no contempla actualmente acudir ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para solicitar un aumento.

De esta manera, la Administración mantiene su posición de conservar los costos de facturación actuales mientras el AyA continúa con una situación financiera que, según sus jerarcas, presenta números positivos.