“Aún el nervio no responde”: Marcela Ugalde revela las secuelas que enfrenta tras su accidente

La actriz costarricense compartió imágenes de sus terapias físicas y confesó que todavía no recupera completamente la movilidad de su pie izquierdo. A pesar de las dificultades, mantiene la esperanza de volver a caminar con normalidad.

La reconocida actriz costarricense Marcela Ugalde continúa enfrentando uno de los procesos más difíciles de su vida, luego del accidente que sufrió en junio y que le provocó una grave lesión en su pie izquierdo.

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A través de sus redes sociales, la artista compartió nuevas imágenes de las terapias físicas que realiza para recuperar la movilidad de la extremidad, evidenciando que todavía existen secuelas importantes.

Según informó La Nación este lunes 12 de octubre, Ugalde publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece realizando ejercicios de rehabilitación con una liga elástica, mientras explica las dificultades que enfrenta.

En 3 puntos La actriz costarricense compartió imágenes de sus terapias físicas y confesó que todavía no recupera completamente la movilidad de su pie izquierdo. La reconocida actriz costarricense Marcela Ugalde continúa enfrentando uno de los procesos más difíciles de su vida, luego del accidente que sufrió en junio y que le provocó una grave lesión en su pie izquierdo. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su recuperación completa, la actriz continúa compartiendo sus avances y demostrando su determinación de regresar a los escenarios.

“Acá como pueden ver, mi piecito izquierdo sigue caído. Aún el nervio no responde, pero tengo fe en que con mi esfuerzo y la mano sanadora de Dios mi pie sanará”, expresó la actriz.

Sus palabras reflejan la incertidumbre que todavía acompaña su recuperación, pero también la determinación con la que continúa trabajando para mejorar.

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El proceso comenzó en junio de este año, cuando Marcela sufrió una aparatosa caída al descender de un vehículo en Moravia.

La actriz cayó dentro de un caño y sufrió fracturas en el calcáneo, hueso ubicado en el talón y fundamental para soportar el peso del cuerpo.

Lo que inicialmente parecía una lesión que requeriría cirugía y reposo terminó convirtiéndose en un proceso médico mucho más complicado.

Después de una primera intervención, Ugalde desarrolló una infección que obligó a realizar nuevos procedimientos quirúrgicos y prolongó su hospitalización.

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De acuerdo con información publicada anteriormente por La Teja, la actriz permaneció cerca de dos meses internada en el Hospital México, donde recibió tratamiento para controlar una infección que llegó a comprometer el hueso.

La situación la mantuvo durante meses sin poder apoyar normalmente su pie izquierdo.

Aunque la artista ha conseguido avances importantes, todavía enfrenta dificultades relacionadas con la respuesta nerviosa de su pie.

En una entrevista publicada por La Teja el pasado 6 de octubre, Marcela explicó que uno de los nervios afectados presentaba una respuesta mínima, por lo que necesitaba continuar con ejercicios y fisioterapia.

Esta condición ha provocado lo que se conoce como pie caído, una dificultad para levantar la parte delantera del pie.

Por esa razón, utiliza dispositivos de apoyo y realiza ejercicios específicos para estimular la movilidad.

Las imágenes que compartió recientemente muestran parte de ese esfuerzo cotidiano y evidencian que su recuperación todavía requiere tiempo y constancia.

A pesar de ello, Marcela mantiene una actitud de esperanza y continúa siguiendo las indicaciones médicas.

Volver a caminar también ha sido un reto emocional

A principios de octubre, la actriz compartió otro momento significativo: logró volver a apoyar su pie y dar algunos pasos con asistencia profesional.

Sin embargo, reconoció que la experiencia estuvo acompañada de temor.

Después de tantos meses sin caminar normalmente y de atravesar varias complicaciones, volver a poner peso sobre la extremidad lesionada representó un desafío tanto físico como emocional.

En declaraciones recogidas por La Nación, Ugalde confesó que sintió miedo de volver a fracturarse, incluso después de recibir autorización médica.

La artista también ha hablado abiertamente sobre los días difíciles, la frustración y la incertidumbre que ha experimentado durante su recuperación.

No obstante, asegura que ha aprendido a concentrarse en los pequeños avances de cada jornada.

Marcela prepara su regreso a los escenarios

A pesar de las limitaciones físicas que todavía enfrenta, la actriz no ha perdido su entusiasmo por regresar al teatro.

Junto al artista Ayran Morales, conocido por su personaje Weedny Wax, prepara el espectáculo “Cuando metemos la pata”, una propuesta humorística que marcará su regreso ante el público.

Según informó La Teja, la primera función está programada para el 28 de octubre, seguida de presentaciones el 4 y 11 de noviembre en el Teatro Triciclo, en San José.

Debido a su condición actual, Marcela tiene previsto participar en silla de ruedas, incorporando esta circunstancia a la propuesta escénica.

Su decisión refleja el deseo de continuar desarrollando su carrera artística mientras avanza en su rehabilitación.

Por ahora, Marcela Ugalde sigue enfocada en recuperar la movilidad de su pie izquierdo, acompañada de su fe, el tratamiento médico y el apoyo de quienes han seguido de cerca su proceso.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su recuperación completa, la actriz continúa compartiendo sus avances y demostrando su determinación de regresar a los escenarios.