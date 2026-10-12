Aumento de accidentes en carretera encarecerá el marchamo 2027

El aumento de los accidentes de tránsito en Costa Rica tendrá consecuencias en el bolsillo de los conductores: las primas del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), uno de los principales componentes del marchamo, subirían en promedio un 4,03% para 2027.

La variación responde al crecimiento de los siniestros en carretera y al aumento de la cantidad de personas que requieren atención médica tras sufrir lesiones en accidentes viales.

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Según los datos suministrados por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), durante 2025 se registraron 47.000 siniestros, lo que representa 6.359 más que en 2024.

Este incremento en los accidentes repercute en los costos que debe asumir el seguro, cuya finalidad es brindar cobertura a las personas afectadas por percances de tránsito.

En 3 puntos El aumento de los accidentes de tránsito en Costa Rica tendrá consecuencias en el bolsillo de los conductores: las primas del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), uno de los principales componentes del marchamo. La variación responde al crecimiento de los siniestros en carretera y al aumento de la cantidad de personas que requieren atención médica tras sufrir lesiones en accidentes viales. El SOA debe cubrir, como mínimo, al 90% de las personas lesionadas en accidentes de tránsito.

Con las tarifas solicitadas para 2027, la prima media ponderada pasaría de ₡44.889 a ₡46.700, es decir, ₡1.811 más en promedio. El monto final que paga cada conductor dependerá del tipo de vehículo que tenga registrado.

El impacto de los accidentes también se refleja en la cantidad de personas que necesitaron cobertura durante el último año.

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En 2025, el SOA cubrió a 52.200 personas lesionadas en carretera. Además, brindó cobertura a 144 de las 569 personas fallecidas en accidentes de tránsito registradas durante ese periodo, según los datos suministrados.

Tomás Soley, superintendente de Seguros, explicó que la presión sobre las tarifas no se debe únicamente al aumento de lesionados y fallecidos, sino también a la complejidad de los accidentes.

Soley relacionó el crecimiento de la siniestralidad con la expansión del parque vehicular, que aumenta la cantidad de automotores circulando y, con ello, la exposición a situaciones de riesgo.

Durante 2025 se incorporaron 174.000 vehículos a las calles del país, con lo que la flotilla nacional superó los dos millones de unidades.

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El aumento no será igual para todos los vehículos

Aunque el ajuste general rondaría el 4%, las variaciones dependerán de la categoría del automotor.

Los buses tendrían el mayor incremento porcentual, con un 12,40%, al pasar de ₡81.060 a ₡91.108. Para los vehículos particulares, la prima subiría un 5,43%, de ₡30.238 a ₡31.881.

En el caso de las motocicletas y bicimotos, el aumento sería del 4,50%, con una tarifa que pasaría de ₡99.623 a ₡104.110.

Sin embargo, algunas categorías registrarían reducciones. La prima de carga liviana bajaría un 8,89%; la de taxis, un 7,50%; la de equipo especial, un 9,57%, y la de carga pesada, un 2,38%.

Las tarifas son autorizadas por la Superintendencia General de Seguros y el Instituto Nacional de Seguros debe incorporarlas al cobro del marchamo, que también incluye otros rubros, como impuestos.

El SOA debe cubrir, como mínimo, al 90% de las personas lesionadas en accidentes de tránsito. El aumento de los siniestros y los costos vinculados con la atención de las víctimas forman parte del contexto que presiona las primas para el próximo año.