¡Atención! Cartago tendrá cortes de luz esta semana: estos son los sectores y horarios
Jasec programó suspensiones del servicio eléctrico para martes, miércoles y jueves, principalmente por trabajos de mantenimiento y reubicación de líneas.
Varios sectores de Cartago tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico esta semana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, informó Jasec.
Los cortes se realizarán entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre, en diferentes puntos de Paraíso. Los horarios variarán según la zona, por lo que los vecinos y establecimientos afectados deberán tomar previsiones.
Estos son los sectores donde se suspenderá el servicio:
El primer corte será el martes de 8:30 a. m. a 4 p. m.
Jasec realizará mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión en el circuito Paraíso, ramal El Yas.
La suspensión afectará el trayecto comprendido desde la esquina noroeste de la plaza de deportes hacia el sureste.
Entre los lugares y sectores que tendrán afectación están:
* Vecinos residenciales de Calle Los Caprinos.
* Vecinos ubicados del Súper El Tigre hacia la escuela.
* Vecinos ubicados desde la Escuela de La Flor, 125 metros al norte.
* Vecinos residenciales ubicados desde la Iglesia de La Flor hacia El Yas.
Miércoles 7 de octubre: Residencias del Este
El miércoles habrá otro corte, programado entre 8 a. m. y 4 p. m.
En este caso, los trabajos corresponden a la reubicación de líneas subterráneas en el sector de Paraíso, específicamente en Residencias del Este.
La suspensión afectará a los vecinos residenciales ubicados en Residencias del Este, al costado norte de Plaza Paraíso.
Jueves 8 de octubre: Asentamiento de Rogelio Coto
El tercer corte de la semana será el jueves, de 8 a. m. a 4 p. m.
Jasec realizará mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión en el circuito Paraíso.
La suspensión abarcará el trayecto comprendido desde Calle Mero hasta el Asentamiento de Rogelio Coto.
* Vecinos residenciales del Asentamiento de Rogelio Coto.
Las personas que necesiten información adicional sobre estas suspensiones pueden comunicarse con el Centro de Contacto con el Cliente de Jasec al 2550-6800.
Los trabajos fueron programados para realizar labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, por lo que los residentes de las zonas señaladas deben tomar las previsiones necesarias antes de los horarios establecidos.