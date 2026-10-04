¡Atención! Cartago tendrá cortes de luz esta semana: estos son los sectores y horarios

Varios sectores de Cartago tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico esta semana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, informó Jasec.

Los cortes se realizarán entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre, en diferentes puntos de Paraíso. Los horarios variarán según la zona, por lo que los vecinos y establecimientos afectados deberán tomar previsiones.

Publicidad

Estos son los sectores donde se suspenderá el servicio:

El primer corte será el martes de 8:30 a. m. a 4 p. m.

En 3 puntos Varios sectores de Cartago tendrán suspensiones programadas del servicio eléctrico esta semana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, informó Jasec. Los cortes se realizarán entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre, en diferentes puntos de Paraíso. Los trabajos fueron programados para realizar labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, por lo que los residentes de las zonas señaladas deben tomar las previsiones necesarias antes de los horarios establecidos.

Jasec realizará mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión en el circuito Paraíso, ramal El Yas.

La suspensión afectará el trayecto comprendido desde la esquina noroeste de la plaza de deportes hacia el sureste.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Entre los lugares y sectores que tendrán afectación están:

* Vecinos residenciales de Calle Los Caprinos.

* Vecinos ubicados del Súper El Tigre hacia la escuela.

* Vecinos ubicados desde la Escuela de La Flor, 125 metros al norte.

Publicidad

* Vecinos residenciales ubicados desde la Iglesia de La Flor hacia El Yas.

Miércoles 7 de octubre: Residencias del Este

El miércoles habrá otro corte, programado entre 8 a. m. y 4 p. m.

En este caso, los trabajos corresponden a la reubicación de líneas subterráneas en el sector de Paraíso, específicamente en Residencias del Este.

La suspensión afectará a los vecinos residenciales ubicados en Residencias del Este, al costado norte de Plaza Paraíso.

Jueves 8 de octubre: Asentamiento de Rogelio Coto

El tercer corte de la semana será el jueves, de 8 a. m. a 4 p. m.

Jasec realizará mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión en el circuito Paraíso.

La suspensión abarcará el trayecto comprendido desde Calle Mero hasta el Asentamiento de Rogelio Coto.

* Vecinos residenciales del Asentamiento de Rogelio Coto.

Las personas que necesiten información adicional sobre estas suspensiones pueden comunicarse con el Centro de Contacto con el Cliente de Jasec al 2550-6800.

Los trabajos fueron programados para realizar labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, por lo que los residentes de las zonas señaladas deben tomar las previsiones necesarias antes de los horarios establecidos.