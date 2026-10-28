Ataque a balazos en una casa enluta a una familia: un muerto y un herido

Un hombre de apellido Guerrero, de 38 años, falleció y otro del mismo apellido, de 23 años, resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido la noche de este martes en Jiménez de Pococí, Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el incidente se recibió cerca de las 11:45 p. m., cuando ambos se encontraban en el corredor de una vivienda.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Guerrero, de 38 años, falleció y otro del mismo apellido, de 23 años, resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido la noche de este martes en Jiménez de Pococí, Limón. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el incidente se recibió cerca de las 11:45 p. m., cuando ambos se encontraban en el corredor de una vivienda. El cuerpo del fallecido fue levantado para su traslado a la Morgue Judicial.

En apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta los abordaron y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra ellos. Posteriormente, huyeron del lugar.

El hombre de 38 años murió en el sitio tras recibir un impacto de bala en la cabeza. El joven de 23 años sufrió una herida en el tórax y fue trasladado al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

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Como parte de las diligencias, los agentes ubicaron una motocicleta quemada aproximadamente a tres kilómetros del lugar del ataque. Las autoridades investigan si se trata del vehículo utilizado por los sospechosos.

El cuerpo del fallecido fue levantado para su traslado a la Morgue Judicial. El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.