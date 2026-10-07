Asociación solidarista giró $1,65 millones para Snoop Dogg en contrato ligado a Don Stockwell

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) gestionó una transferencia internacional por $1.650.000 destinada al equipo del cantante estadounidense Snoop Dogg, como parte de un contrato por más de $2,3 millones relacionado con un concierto que se pretendía realizar en Costa Rica.

La información fue revelada por Expediente, medio que tuvo acceso a los documentos localizados por la Fiscalía durante un allanamiento en las oficinas de la asociación.

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Los documentos forman parte de una investigación distinta y fueron revisados por las autoridades el 7 de setiembre de 2026, después de que fueran decomisados en la Jefatura Financiera de ASOSEJUD.

Entre el material encontrado aparece una solicitud de transferencia gestionada mediante el Banco de Costa Rica (BCR) por $1.650.000, con destino al equipo del reconocido artista.

En 3 puntos La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) gestionó una transferencia internacional por $1.650.000 destinada al equipo del cantante estadounidense Snoop Dogg, como parte de un contrato por más de $2. La información fue revelada por Expediente, medio que tuvo acceso a los documentos localizados por la Fiscalía durante un allanamiento en las oficinas de la asociación. Por ahora, el hallazgo de los documentos permite establecer la existencia de la solicitud por $1,65 millones, pero no confirma por sí solo que esa cantidad haya llegado a manos del equipo de Snoop Dogg.

Sin embargo, un punto resulta clave: la existencia de la solicitud no demuestra que el dinero haya sido efectivamente transferido.

Según los documentos descritos por Expediente, el acuerdo fue suscrito entre ASOSEJUD, como proveedor o financiador, y una empresa vinculada con Frederick Stockwell Ulloa, conocido como Don Stockwell, quien aparece relacionado con la producción y recepción de los fondos.

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El contrato contemplaba un financiamiento total de $2.320.000 para organizar el espectáculo denominado “Snoop Dogg con Ryan Castro”, previsto para el 3 de diciembre de 2026 en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia.

La distribución establecida en el acuerdo era:

Además, entre los documentos decomisados figura una factura emitida por WME por $1.650.000, relacionada con la presentación de Snoop Dogg prevista para esa fecha.

Fiscalía debe determinar si el dinero salió de ASOSEJUD

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El documento que encendió la atención de los investigadores corresponde a la solicitud para realizar la transferencia internacional.

No obstante, Expediente señala que todavía debe determinarse si la operación llegó a concretarse, cuánto dinero fue desembolsado y cuáles cuentas recibieron los recursos.

La Fiscalía también deberá establecer si el dinero fue destinado efectivamente al pago del artista, a gastos relacionados con la producción del espectáculo o a honorarios de intermediación.

En los últimos días, además, ASOSEJUD había realizado gestiones para solicitar a Stockwell la devolución de dinero que habría sido girado, según la información suministrada.

La documentación adquiere mayor relevancia luego de que Don Stockwell fuera detenido este miércoles en su vivienda en Pozos de Santa Ana, como parte del caso Éxodo, una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales.

El contrato localizado en ASOSEJUD fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Fiscalía en las oficinas de la asociación por otra investigación.

Ahora, los investigadores deberán seguir el recorrido de los fondos y determinar si las operaciones realizadas se ajustaron a las condiciones establecidas en el contrato.

También permanece bajo análisis la relación entre las sociedades mencionadas en el acuerdo, las empresas que aparecen en las facturas y las entidades que figuran en la documentación contractual.

Por ahora, el hallazgo de los documentos permite establecer la existencia de la solicitud por $1,65 millones, pero no confirma por sí solo que esa cantidad haya llegado a manos del equipo de Snoop Dogg.