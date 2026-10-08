Asociación solidarista confirma que rescindió contrato con Don Stockwell y acudió a tribunales para recuperar dinero

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASODEJUD) confirmó que firmó un contrato relacionado con el empresario Don Stockwell, pero aseguró que posteriormente decidió rescindirlo y acudir a la vía judicial para intentar recuperar el dinero involucrado.

La organización hizo la aclaración mediante un mensaje dirigido a sus asociados, luego de que trascendieran documentos relacionados con el acuerdo y recursos destinados a un proyecto de conciertos.

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ASODEJUD reconoció que el contrato efectivamente fue firmado, pero explicó que posteriormente realizó una revisión exhaustiva con sus profesionales y, a partir de ese análisis, la junta directiva tomó la decisión de ponerle fin.

“En efecto, ese documento fue firmado en su oportunidad. Posteriormente, con una revisión exhaustiva de los profesionales de ASODEJUD a cargo, la junta directiva en sesión tomó la determinación de rescindir el contrato”, indicó la organización.

En 3 puntos La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASODEJUD) confirmó que firmó un contrato relacionado con el empresario Don Stockwell. La organización hizo la aclaración mediante un mensaje dirigido a sus asociados, luego de que trascendieran documentos relacionados con el acuerdo y recursos destinados a un proyecto de conciertos. Ahora será mediante la vía judicial que la asociación buscará resolver la situación contractual y determinar el mecanismo para recuperar los recursos que, según su propio pronunciamiento, fueron entregados en el marco del acuerdo.

Uno de los puntos que ASODEJUD quiso dejar claros fue la fecha en que tomó la decisión de rescindir el acuerdo.

Según explicó la junta directiva, la rescisión se concretó el miércoles 16 de septiembre.

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“Es importante aclarar que esta rescisión del contrato se hizo el miércoles 16 de septiembre. Escuchen bien, el miércoles 16 de septiembre”, enfatizaron en el mensaje dirigido a los asociados.

A partir de esa decisión, la organización inició acciones ante las autoridades judiciales para que sea un juez quien resuelva la situación contractual.

El objetivo, según ASODEJUD, es recuperar los recursos económicos involucrados en el acuerdo.

Buscan que el dinero regrese a las arcas de la asociación

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La junta directiva aseguró que el proceso ya se encuentra en manos de sus asesores legales.

“Estamos haciendo las diligencias necesarias que corresponden para que esos dineros vuelvan a nuestras arcas como corresponda”, señalaron.

La asociación agregó que cuenta con un equipo profesional de asesoría legal que trabaja en las acciones necesarias para procurar la recuperación de los recursos.

“El equipo profesional de asesoría legal que tenemos en estos momentos está trabajando profundamente en este tema para garantizar que volvamos a retornar esos dineros que en un momento estuvieron fuera”, agregó la junta directiva.

De esta manera, ASODEJUD sostiene que la decisión de rescindir el contrato fue tomada antes de que trascendieran públicamente los detalles de la investigación que involucra a Stockwell.

Ahora será mediante la vía judicial que la asociación buscará resolver la situación contractual y determinar el mecanismo para recuperar los recursos que, según su propio pronunciamiento, fueron entregados en el marco del acuerdo.