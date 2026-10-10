Amarini Villatoro nada se guardó! Calificó de "pésimo " el primer tiempo ante Sporting

La derrota de este viernes 9 de octubre dejó mucho más que tres puntos en el camino para el Club Sport Cartaginés. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro perdió una oportunidad de acercarse al liderato y cedió el segundo puesto de la clasificación a Sporting, en el arranque de la segunda vuelta del campeonato nacional.

Tras el encuentro disputado en el estadio Puente Piedra, el técnico chapín fue autocrítico al analizar el rendimiento de sus dirigidos, especialmente durante la primera mitad, cuando consideró que el equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

Publicidad

“El primer tiempo fue pésimo para nosotros, no hay excusa”, reconoció Villatoro, quien también lamentó la imprecisión con el balón y la dificultad de su equipo para mantenerse compacto sobre el terreno de juego.

El entrenador explicó que Cartaginés terminó cayendo en la dinámica de un partido muy directo, con disputas constantes por la primera y segunda pelota, una propuesta que, según su análisis, no favorecía las características de su equipo.

En 3 puntos La derrota de este viernes 9 de octubre dejó mucho más que tres puntos en el camino para el Club Sport Cartaginés. Tras el encuentro disputado en el estadio Puente Piedra, el técnico chapín fue autocrítico al analizar el rendimiento de sus dirigidos, especialmente durante la primera mitad. Cartaginés tendrá la oportunidad de buscar una respuesta ante Puntarenas FC, en su próximo compromiso del campeonato.

El partido parecía tomar otro rumbo cuando Joaquín Alonso Hernández consiguió el empate al minuto 58. Además, la expulsión de Adrián Chévez dejó a Sporting con diez futbolistas, una circunstancia que abrió una oportunidad para que los brumosos buscaran la remontada.

Sin embargo, el conjunto albinegro respondió con eficacia. Joshua Navarro marcó el 2-1 al minuto 72 y Daniel Colindres sentenció el encuentro en el cierre, cuando Cartaginés se encontraba volcado al ataque.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Villatoro consideró que el segundo tanto de Sporting llegó en un momento favorable para sus dirigidos, pero cuestionó la manera en que defendieron la acción.

“Ese 2-1 viene de un tiro libre en el que no estamos atentos en la marca”, explicó el técnico, quien también admitió que su equipo cometió errores al creer que, después de conseguir el empate, tenía posibilidades de llevarse la victoria sin asumir los riesgos defensivos necesarios.

Para el estratega, la búsqueda desesperada de la igualdad terminó dejando espacios que Sporting aprovechó para ampliar la diferencia.

Villatoro reconoce que hay aspectos por corregir

Publicidad

El entrenador también se refirió a las falencias que debe mejorar Cartaginés, particularmente en las jugadas a balón parado y en algunos aspectos defensivos.

Villatoro aseguró que estos detalles ya han sido trabajados durante los entrenamientos y destacó que cuenta con el material humano necesario para competir. No obstante, insistió en que sus jugadores deben mantener la concentración durante todo el partido.

El técnico también señaló que el equipo continúa valorando alternativas para encontrar mayor solidez por el costado izquierdo, una zona en la que buscan variantes para fortalecer el funcionamiento colectivo.

Cartaginés pierde terreno en la lucha por el liderato

La derrota dejó a Cartaginés con 18 puntos en el tercer lugar, mientras Sporting alcanzó las 20 unidades y se colocó segundo, a solo un punto del Deportivo Saprissa, que se mantiene en la cima con 21.

El resultado representa un golpe para los brumosos, que tenían la posibilidad de acercarse al liderato, pero ahora deberán reaccionar en las próximas jornadas para no perder más terreno en la lucha por los primeros puestos.

Cartaginés tendrá la oportunidad de buscar una respuesta ante Puntarenas FC, en su próximo compromiso del campeonato. La pregunta ahora es si Villatoro conseguirá corregir los errores que identificó en Puente Piedra y devolverle al equipo la solidez que lo había convertido en uno de los protagonistas del Apertura 2026.