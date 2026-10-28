Amarini calienta la previa ante Olimpia: " No podemos tener distracciones"

El Cartaginés se juega una de las citas más importantes de su temporada este miércoles, cuando visite al Olimpia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El conjunto costarricense ganó 1-0 en el estadio Fello Meza y ahora deberá sostener esa ventaja en territorio hondureño para buscar el boleto a la gran final.

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En la conferencia de prensa previa al compromiso, Amarini Villatoro dejó claro que su equipo no puede confiarse y que la experiencia acumulada en este tipo de partidos será determinante.

“No te puedes descuidar ni un minuto. Tienes que estar concentrado”, advirtió el estratega guatemalteco, al recordar las lecciones que le dejó su enfrentamiento anterior contra Olimpia, cuando dirigía al Xelajú de Guatemala.

En 3 puntos El Cartaginés se juega una de las citas más importantes de su temporada este miércoles, cuando visite al Olimpia en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto costarricense ganó 1-0 en el estadio Fello Meza y ahora deberá sostener esa ventaja en territorio hondureño para buscar el boleto a la gran final. La gran pregunta es si el Cartaginés podrá soportar la presión del Olimpia y convertir su ventaja mínima en el boleto a la final centroamericana.

Villatoro explicó que el fútbol puede cambiar en cuestión de minutos y que, ante un rival con jugadores acostumbrados a disputar encuentros internacionales, cualquier error puede resultar costoso.

Efectividad y personalidad, las claves del Cartaginés

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El técnico también reconoció que su equipo pudo haber conseguido una ventaja mayor en el partido de ida, pero la falta de contundencia y las dificultades de los últimos minutos dejaron abierta la eliminatoria.

Por eso, el mensaje para sus dirigidos es claro: aprovechar las oportunidades que se presenten y mantener el orden durante los 90 minutos.

El entrenador confía en la calidad de su plantilla y en el proceso de trabajo que ha permitido al Cartaginés competir en el ámbito internacional.

Otro de los temas que marcó la conferencia fue la controversia surgida tras sus comentarios sobre el arbitraje en Honduras.

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Villatoro sostuvo que su prioridad es mantener a sus jugadores enfocados en el partido y aseguró que, si debe asumir la presión externa, está dispuesto a hacerlo.

Sobre la tecnología arbitral, manifestó: “Hay VAR, es un gran apoyo que ha venido a cambiar muchas cosas para los árbitros”.

Además, respondió a quienes interpretaron sus declaraciones anteriores como una falta de respeto hacia la historia del Olimpia. El técnico aclaró que sus comentarios se referían al marcaje arbitral y no a los méritos deportivos del conjunto hondureño.

Reconoció, además, la grandeza histórica del Olimpia y su peso dentro del fútbol centroamericano.

Cartaginés llega a Tegucigalpa con la ilusión de alcanzar otra final internacional, pero enfrente tendrá a un Olimpia obligado a buscar la remontada ante su afición.

El equipo brumoso necesita sostener su ventaja, controlar los momentos de presión y aprovechar las ocasiones de gol que consiga generar.

La advertencia de Amarini Villatoro está hecha: no basta con haber ganado en casa. La concentración, la contundencia y la personalidad serán fundamentales para intentar completar la tarea en territorio hondureño.

La gran pregunta es si el Cartaginés podrá soportar la presión del Olimpia y convertir su ventaja mínima en el boleto a la final centroamericana.