Alonso García, el periodista que convirtió un aguacero en una lección de vocación

Créditos de la foto a Nayeli Vargas Leon.

La lluvia que obligó a detener el encuentro entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense el pasado 10 de octubre terminó convirtiéndose en una prueba inesperada para Alonso García, periodista de FOX Sports, quien permaneció al aire mientras informaba sobre lo que ocurría en el Estadio Miguel “Lito” Pérez.

Publicidad

Con la cancha llena de agua y múltiples situaciones desarrollándose al mismo tiempo, García tuvo que buscar la manera de mantener informada a la audiencia durante la interrupción del compromiso. Su cobertura, que incluyó entrevistas, recorridos por el terreno de juego y hasta un remate a portería para mostrar las condiciones de la gramilla, generó numerosas reacciones en redes sociales.

Sin embargo, el periodista aseguró que nunca imaginó que su trabajo alcanzaría tanta repercusión. “Yo esto no lo hago por likes o por tener repercusiones en redes sociales. Yo esto lo hago porque me encanta lo que hago. Me encanta y tengo mucha pasión por lo que hago”, expresó.

En 3 puntos Créditos de la foto a Nayeli Vargas Leon. La lluvia que obligó a detener el encuentro entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense el pasado 10 de octubre terminó convirtiéndose en una prueba inesperada para Alonso García. Su experiencia bajo la lluvia dejó una imagen que trascendió las redes sociales, pero para García el objetivo sigue siendo el mismo que lo llevó a buscar su primera oportunidad a los 16 años: ejercer el periodismo con pasión.

El camino de García en el periodismo deportivo comenzó mucho antes de su aparición viral. Según relató, desde los ocho o diez años tenía claro que quería dedicarse a esta profesión, una inclinación que relaciona con los momentos que compartía con su bisabuelo, quien acostumbraba comprar el periódico y leer junto a él la sección deportiva.

“Yo siempre me sentaba con él y directo a la página de deportes”, recordó.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

A los 16 años decidió dar el primer paso para acercarse a su objetivo. Después de conocer la historia de otros periodistas, buscó el correo electrónico de Kristian Mora y le escribió para solicitar una oportunidad de aprendizaje.

Tras varios intercambios, comenzó como pasante en el programa Fútbol por Dentro, experiencia que describió como una de sus principales escuelas para aprender a elaborar notas, realizar pases en vivo y conocer los fundamentos de la televisión.

En Abril del 2024, Alonso García tuvo otra oportunidad importante para demostrar sus habilidades en la cobertura deportiva, en medio de la polémica por el cierre del estadio de Cartaginés y el reclamo de Pérez Zeledón por los puntos. Aquella experiencia le permitió desenvolverse en una situación que exigía estar atento a los acontecimientos y encontrar información relevante para la audiencia.

Para García, trabajar en lo que le apasiona a una edad temprana representa un privilegio, especialmente por la confianza y las oportunidades que recibió de sus superiores y compañeros.

Publicidad

Durante el encuentro entre Puntarenas y Alajuelense, el comunicador aseguró que desde antes del descanso sospechaba que las condiciones climáticas podían complicar el desarrollo del partido.

Cuando el compromiso se detuvo debido al estado del terreno de juego, su prioridad fue mostrarle a la audiencia no solo los charcos sobre la cancha, sino también las distintas situaciones que ocurrían alrededor: jugadores, personal del estadio y representantes de las partes involucradas atendiendo la emergencia.

“¿Cómo hago yo para describirle a la gente o para contarle la historia de lo que está pasando?”, explicó sobre el reto de transmitir múltiples acontecimientos con una sola cámara.

El periodista también reconoció que enfrentó dificultades mientras buscaba información y declaraciones. Según contó, recibió varias llamadas de atención durante los primeros minutos de la interrupción, mientras intentaba encontrar personas que pudieran explicar lo que sucedía y aportar detalles a la audiencia.

Aun así, afirmó que disfrutó la experiencia y que su personalidad extrovertida le permitió conversar con diferentes personas y mantener activa la transmisión. En lugar de pensar en cuánto tiempo tendría que permanecer bajo la lluvia, se concentró en identificar qué estaba ocurriendo y qué información podía ofrecer.

La reacción del público y el mensaje de su familia

La respuesta de los aficionados tomó por sorpresa a García. Mientras seguía trabajando, su teléfono comenzó a llenarse de notificaciones y mensajes en distintas plataformas, al punto de que le resultaba difícil revisarlos durante la transmisión.

Entre las reacciones que más recuerda está la de una espectadora que contó que su familia había pensado cambiar de canal, pero decidió quedarse porque sentía que dejaría solo al periodista.

Para García, ese tipo de comentarios reflejó algo que considera fundamental en la profesión: la conexión humana entre quien informa y quienes reciben la información.

“Hay una persona detrás del periodista”, señaló, al explicar que la experiencia permitió que el público conociera una faceta más espontánea de su personalidad.

Su familia también estuvo pendiente de la transmisión. Mientras él continuaba al aire, su madre le escribió para preguntarle si había llevado ropa para cambiarse. Al ver el mensaje, decidió enviarle un saludo durante la cobertura para hacerle saber que estaba bien. Según relató, únicamente llevaba una camisa y un par de medias de repuesto.

Aunque recibió comentarios positivos y otros menos favorables, el comunicador aseguró que agradece el apoyo y procura leer e interactuar con los mensajes que recibe.

“Toquen puertas”: el consejo para los futuros periodistas

García aprovechó la experiencia para compartir un mensaje con quienes desean abrirse camino en el periodismo. Desde su perspectiva, buscar oportunidades, aprender de las personas con experiencia y trabajar con dedicación son aspectos fundamentales para crecer profesionalmente.

“Que no lo hagan por una retribución económica, creo que todos empezamos como pasantes”, manifestó al recordar su propio proceso de aprendizaje.

También insistió en que la profesión va más allá de las reproducciones, los seguidores o la exposición en redes sociales: su propósito principal es informar a las personas.

De cara al futuro, el periodista tiene una meta clara: cubrir una Copa Mundial. Aunque reconoció que estuvo cerca de conseguir esa oportunidad, señaló que su prioridad sigue siendo aprender y mejorar a través del trabajo diario.

“Yo creo que el gran reto hoy en mi carrera es seguir aprendiendo”, afirmó.

Su experiencia bajo la lluvia dejó una imagen que trascendió las redes sociales, pero para García el objetivo sigue siendo el mismo que lo llevó a buscar su primera oportunidad a los 16 años: ejercer el periodismo con pasión, esfuerzo y vocación.