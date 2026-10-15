Allanan propiedad en Guácimo en busca de cuerpos de 10 personas desaparecidas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla un operativo en una propiedad ubicada en Carambola de Río Jiménez, en Guácimo, Limón, donde los agentes allanan siete viviendas en busca de posibles indicios relacionados con la desaparición de al menos 10 personas.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Judicial, las diligencias forman parte de una investigación por la desaparición de personas de los cantones de Pococí y Guácimo, quienes hasta el momento no han sido ubicadas.

Los investigadores recibieron información confidencial y realizaron otras labores de investigación que apuntan a que, en apariencia, los cuerpos de estas personas podrían encontrarse dentro de la propiedad intervenida.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla un operativo en una propiedad ubicada en Carambola de Río Jiménez, en Guácimo, Limón. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Judicial, las diligencias forman parte de una investigación por la desaparición de personas de los cantones de Pococí y Guácimo, quienes hasta el momento no han sido ubicadas. El operativo continúa en desarrollo mientras los agentes buscan determinar qué ocurrió con las personas desaparecidas y si existe alguna relación entre sus casos y la propiedad allanada.

Sin embargo, el OIJ no ha confirmado el hallazgo de restos humanos, por lo que las labores de búsqueda continúan.

El operativo está a cargo de agentes de las delegaciones regionales de Pococí y Guácimo, quienes realizan un rastreo exhaustivo en el terreno.

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En las diligencias participa un equipo interdisciplinario que incluye la unidad canina y otros agentes judiciales.

Los perros especializados en la búsqueda de personas son utilizados para inspeccionar diferentes sectores de la propiedad y tratar de localizar posibles evidencias que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades mantienen las labores en las siete viviendas allanadas, con el objetivo de determinar si existe algún indicio que permita esclarecer el paradero de las personas desaparecidas.

Investigación busca esclarecer desapariciones

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Según el OIJ, el caso se relaciona con la desaparición de al menos 10 personas de Pococí y Guácimo. Hasta ahora, sus cuerpos no han sido localizados y las autoridades trabajan para verificar la información que motivó el operativo.

La posibilidad de que las personas se encuentren en la propiedad intervenida se basa en datos recopilados durante las pesquisas, pero deberá ser confirmada o descartada mediante las diligencias judiciales.

El avance de la investigación dependerá de los resultados de los allanamientos y del análisis de los indicios que eventualmente encuentren los agentes.

La Policía Judicial hizo un llamado a los habitantes de la zona para que comuniquen cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las personas que tengan datos relevantes pueden comunicarse de manera confidencial con el Centro de Información Confidencial (CICO) al número 800-8000-645.

El operativo continúa en desarrollo mientras los agentes buscan determinar qué ocurrió con las personas desaparecidas y si existe alguna relación entre sus casos y la propiedad allanada.