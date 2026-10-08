Alerta por hombre atrapado en mina de Abangares termina en tragedia: lo encuentran sin vida

Una emergencia reportada la mañana de este jueves 8 de octubre en una mina de Abangares, Guanacaste, terminó con el fallecimiento de un hombre adulto, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La alerta ingresó a las 8:45 a. m., cuando los cuerpos de emergencia recibieron información sobre una persona que aparentemente se encontraba atrapada dentro de una mina ubicada en el sector conocido como Las Minas.

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En 3 puntos Una emergencia reportada la mañana de este jueves 8 de octubre en una mina de Abangares, Guanacaste, terminó con el fallecimiento de un hombre adulto, según confirmó la Cruz Roja Costarricense. La alerta ingresó a las 8:45 a. m., cuando los cuerpos de emergencia recibieron información sobre una persona que aparentemente se encontraba atrapada dentro de una mina ubicada en el sector conocido como Las Minas. Será mediante las investigaciones que se determine qué ocurrió dentro de la mina y las causas del fallecimiento.

Inicialmente, se desconocía la profundidad a la que se encontraba el hombre, por lo que la institución activó un operativo y desplazó una Unidad de Soporte Básico y una Unidad de Primera Intervención.

Sin embargo, cuando el primer equipo de socorristas llegó al lugar, confirmó que el hombre ya había sido trasladado hasta una zona segura.

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Los cruzrojistas procedieron a realizar la valoración correspondiente, pero lamentablemente confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la emergencia y qué provocó la muerte del hombre.

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras coordinan con las autoridades competentes las diligencias correspondientes.

Será mediante las investigaciones que se determine qué ocurrió dentro de la mina y las causas del fallecimiento.