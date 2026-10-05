¡Alerta en Rusia! Casi 200 personas bajo vigilancia tras muerte de técnica de laboratorio por peste neumónica

La muerte de Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años en Siberia, Rusia, llevó a las autoridades a poner bajo vigilancia a cerca de 200 personas por una posible exposición a Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste.

Shipilova trabajaba en un instituto especializado en enfermedades peligrosas de la región de Irkutsk. La mujer desarrolló una neumonía grave y murió mientras las autoridades investigan si su cuadro estuvo relacionado directamente con una infección por peste neumónica.

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Hasta el momento, no se han confirmado nuevos casos entre las personas que tuvieron contacto con ella. Sin embargo, permanecen bajo observación médica y aislamiento preventivo debido a la posibilidad de que esta forma de la enfermedad pueda transmitirse por vía respiratoria.

La peste neumónica es una infección provocada por Yersinia pestis que afecta directamente los pulmones. Es una de las formas más graves de la peste y puede avanzar rápidamente.

En 3 puntos La muerte de Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años en Siberia, Rusia, llevó a las autoridades a poner bajo vigilancia a cerca de 200 personas por una posible exposición a Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste. Shipilova trabajaba en un instituto especializado en enfermedades peligrosas de la región de Irkutsk. Mientras no se confirmen nuevos casos, la situación permanece bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

A diferencia de la peste bubónica, que generalmente afecta los ganglios linfáticos y puede provocar una inflamación dolorosa, la variante neumónica compromete el sistema respiratorio.

Además, es la forma de peste que puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias, especialmente cuando existe un contacto cercano con alguien infectado.

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La infección puede aparecer después de inhalar partículas respiratorias que contienen la bacteria. También puede desarrollarse cuando otra forma de peste se extiende posteriormente hacia los pulmones.

En el caso de Shipilova, su trabajo en un instituto especializado es uno de los elementos que las autoridades deben considerar para determinar si una eventual exposición estuvo relacionada con sus actividades laborales.

La peste neumónica puede comenzar de manera repentina y provocar un deterioro rápido de la salud.

Entre los principales síntomas se encuentran:

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* Tos, que puede producir secreciones acuosas o con sangre.

La rapidez con la que puede evolucionar la enfermedad hace que una posible infección requiera atención médica inmediata y seguimiento de las personas que hayan tenido contacto cercano.

La vigilancia busca detectar rápidamente cualquier síntoma entre quienes pudieron haber estado expuestos y evitar una eventual cadena de transmisión.

Que unas 200 personas permanezcan bajo observación no significa que estén contagiadas ni que exista un brote confirmado.

El aislamiento preventivo permite actuar con rapidez si se confirma la infección y aparecen nuevos casos.

Sí. Sin tratamiento, la peste neumónica puede provocar complicaciones graves y la muerte.

Sin embargo, existen antibióticos capaces de combatir la infección y el tratamiento temprano mejora considerablemente las posibilidades de recuperación. Por eso, ante una sospecha, el tiempo resulta fundamental para identificar al paciente, iniciar el tratamiento y localizar a sus contactos.

El caso de Shipilova continúa bajo investigación y la vigilancia de sus contactos responde a una medida preventiva ante la posibilidad de una infección que puede transmitirse por vía respiratoria.

Mientras no se confirmen nuevos casos, la situación permanece bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.