Alerta en el Vaticano: el Papa León XIV anuncia detección de una enfermedad que requiere cirugía en los próximos días

El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre a millones de católicos alrededor del mundo al anunciar públicamente que deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo que los médicos le detectaron en uno de sus pulmones.

El anuncio lo realizó el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el tradicional rezo del Ángelus, ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

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Según explicó, la lesión fue descubierta durante unos controles médicos recientes y, aunque se encuentra bien localizada, los especialistas recomendaron retirarla mediante una intervención quirúrgica.

“Se ha detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, manifestó León XIV, quien aseguró que decidió seguir las recomendaciones de sus médicos.

En 3 puntos El papa León XIV sorprendió este domingo 11 de octubre a millones de católicos alrededor del mundo al anunciar públicamente que deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo que los médicos le detectaron en uno de sus pulmones. El anuncio lo realizó el propio pontífice, de 71 años, al finalizar el tradicional rezo del Ángelus, ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Información contrastada con el comunicado oficial de Vatican News del 11 de octubre de 2026, y referencias médicas de Mayo Clinic y la Sociedad Americana contra el Cáncer.

La operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que se estima una hospitalización de aproximadamente una semana después del procedimiento.

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¿Qué es el nódulo que tiene el Papa y qué tan peligroso puede ser?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o acumulación de tejido anormal que aparece dentro de uno de los pulmones. Generalmente mide menos de tres centímetros y suele descubrirse mediante radiografías o tomografías.

De acuerdo con información médica de Mayo Clinic, la mayoría de estos nódulos son benignos, es decir, no corresponden a cáncer.

Entre sus posibles causas se encuentran cicatrices provocadas por antiguas infecciones respiratorias, procesos inflamatorios y otros cambios en el tejido pulmonar.

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Sin embargo, algunos nódulos pueden ser malignos, por lo que los especialistas deben evaluar aspectos como su tamaño, forma, ubicación y características para determinar el tratamiento apropiado.

En determinados casos basta con realizar controles periódicos, mientras que otros requieren una biopsia o una intervención quirúrgica para extraerlos y analizarlos.

Esta es una de las principales interrogantes que surgen tras el anuncio. Sin embargo, hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado que León XIV padezca cáncer de pulmón.

Tampoco se han divulgado las dimensiones exactas del nódulo ni los resultados de eventuales análisis que permitan establecer si es benigno o maligno.

Por esa razón, no sería correcto afirmar que el pontífice tiene una enfermedad cancerosa.

Aunque el Papa explicó que la lesión fue identificada en una fase muy inicial, esa expresión no significa necesariamente que exista un diagnóstico de cáncer en etapa temprana.

La decisión médica de operarlo busca retirar la lesión, pero por sí sola tampoco permite establecer su naturaleza.

El Papa pide oraciones antes de su operación

Pese al anuncio médico, León XIV se mostró sereno y aprovechó su intervención para agradecer las muestras de cariño y solidaridad que recibe de los fieles.

“Me encomiendo a sus oraciones”, expresó antes de despedirse de quienes seguían su mensaje.

La noticia genera especial atención internacional, considerando que se trata del primer problema importante de salud comunicado públicamente por León XIV desde que asumió el pontificado en mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco.

De momento, la Santa Sede mantiene la previsión de una recuperación cercana a una semana, mientras se esperan nuevos comunicados sobre la intervención y la evolución de la salud del máximo representante de la Iglesia católica.

Información contrastada con el comunicado oficial de Vatican News del 11 de octubre de 2026, y referencias médicas de Mayo Clinic y la Sociedad Americana contra el Cáncer.