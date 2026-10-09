Alejandro Bran confesó sus errores! La frase que sacude al fútbol de Costa Rica

Alejandro Bran decidió romper el silencio. El mediocampista costarricense habló sin rodeos sobre uno de los episodios más difíciles de su carrera y reconoció que sus decisiones tuvieron consecuencias dentro y fuera de la cancha.

En una entrevista exclusiva con Teletica Deportes, publicada este viernes 9 de octubre, el jugador se refirió a los acontecimientos que marcaron su salida de Liga Deportiva Alajuelense y su posterior ausencia de la Selección Nacional.

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“Me había pasado de tragos”, confesó Bran al recordar lo ocurrido.

El futbolista también admitió que sintió que había fallado a personas cercanas y describió aquel episodio como el momento más duro de su trayectoria profesional.

En 3 puntos Alejandro Bran decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva con Teletica Deportes, publicada este viernes 9 de octubre, el jugador se refirió a los acontecimientos que marcaron su salida de Liga Deportiva Alajuelense y su posterior ausencia de la Selección Nacional. Alejandro Bran habló, reconoció sus errores y dejó claro que quiere seguir adelante.

La familia fue clave para reconocer sus errores

Bran explicó que el apoyo de su familia fue determinante para tomar conciencia de lo sucedido. Sus palabras reflejan un proceso personal en el que busca asumir las consecuencias de sus decisiones y cambiar el rumbo de su carrera.

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El caso del volante generó repercusiones en el fútbol costarricense, especialmente después de que fuera separado de Alajuelense y de la concentración de la Tricolor.

La situación abrió nuevamente el debate sobre la disciplina y la responsabilidad que deben acompañar a los futbolistas que representan a sus clubes y al país.

Tras dejar el conjunto rojinegro, el mediocampista encontró una nueva oportunidad en el Petrolul Ploiești, de la primera división de Rumanía.

Bran busca consolidarse en el fútbol europeo y demostrar que puede recuperar su mejor versión deportiva. Su presente representa una nueva etapa, aunque las consecuencias de sus anteriores polémicas continúan formando parte de su historia.

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¿Volverá a vestir la camiseta de Costa Rica?

Uno de los grandes objetivos del jugador es regresar a la Selección Nacional, una aspiración que mantiene desde sus primeros años como futbolista.

Sin embargo, recuperar ese espacio no dependerá únicamente de su rendimiento en el terreno de juego. La conducta profesional y la continuidad también serán factores importantes para volver a entrar en los planes de la Tricolor.

Alejandro Bran habló, reconoció sus errores y dejó claro que quiere seguir adelante. Ahora, el reto será transformar sus palabras en hechos y demostrar que esta nueva etapa puede marcar un antes y un después en su carrera.