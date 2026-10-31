¡Alcoholemia positiva y un motociclista muerto! Detienen a chofer tras choque en Circunvalación

El conductor de un automóvil involucrado en un accidente mortal en Circunvalación fue detenido luego de que una prueba de alcoholemia resultara positiva, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El choque ocurrió pasadas las 6 a. m., aproximadamente 50 metros al sur del puente de Hatillo 5, en San José.

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En 3 puntos El conductor de un automóvil involucrado en un accidente mortal en Circunvalación fue detenido luego de que una prueba de alcoholemia resultara positiva, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El choque ocurrió pasadas las 6 a. m., aproximadamente 50 metros al sur del puente de Hatillo 5, en San José. Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido López, de 38 años y nacionalidad nicaragüense, quien viajaba en una motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar de los agentes judiciales, el motociclista habría colisionado por detrás contra un automóvil que circulaba por ese sector. López falleció en el sitio.

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Tras el accidente, al conductor del carro le practicaron una prueba de alcoholemia que dio positiva. Bajo dirección funcional del Ministerio Público, el hombre fue detenido y puesto a las órdenes de esa autoridad para que se determine su situación jurídica.

El OIJ no precisó el nivel de alcohol detectado ni la identidad del conductor detenido. Las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades permanecen bajo investigación.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.