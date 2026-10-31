Furgón arranca cableado y derriba postes en Cartago: motociclista termina en el hospital

Un motociclista resultó herido la tarde de este sábado luego de que el cableado derribado por un camión tipo furgón lo golpeara cuando transitaba por la ruta 10, frente a Levais, en Caballo Blanco de Cartago.

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En 3 puntos Un motociclista resultó herido la tarde de este sábado luego de que el cableado derribado por un camión tipo furgón lo golpeara cuando transitaba por la ruta 10, frente a Levais, en Caballo Blanco de Cartago. El accidente mantiene completamente cerrado el paso por esta carretera, que comunica Cartago con Paraíso. Además del cierre vial, se reportan interrupciones de electricidad, telefonía, internet y televisión por cable en varios sectores aledaños.

El accidente mantiene completamente cerrado el paso por esta carretera, que comunica Cartago con Paraíso.

Según la información preliminar, el vehículo pesado circulaba en sentido Paraíso-Cartago y transportaba una maquinaria tipo montacargas de gran altura. Al pasar por el lugar, la carga se enganchó con cables eléctricos y de telecomunicaciones que cruzaban la vía de norte a sur.

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El arrastre del tendido provocó que dos postes fueran arrancados de sus bases. Uno de ellos quedó suspendido de parte del cableado que permanecía en el aire.

Durante la caída de los cables, un motociclista que pasaba por el sitio fue alcanzado. Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron a atender la emergencia y el paciente fue trasladado al Hospital Max Peralta, en condición estable.

Testigos relataron que escucharon al joven pedir ayuda tras el impacto. También describieron un fuerte estruendo asociado con los cortocircuitos que se produjeron al desplomarse la infraestructura.

Ese es el camión que arrancó el tendido y dos postes.

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De acuerdo con esas versiones, varias personas tuvieron que gritarle al conductor del camión para que se detuviera, pues aparentemente no había advertido lo sucedido.

No se reportan otras personas heridas. Según los testimonios, en ese momento no había peatones en el punto donde cayeron los postes y el cableado.

Además del cierre vial, se reportan interrupciones de electricidad, telefonía, internet y televisión por cable en varios sectores aledaños. De momento, no se cuenta con una hora estimada para la reapertura de la carretera ni para el restablecimiento de los servicios.

El motociclista es atendido en el lugar por la Cruz Roja.