Accidente entre buseta y carro deja un hombre muerto y otro en condición crítica

Un hombre murió y otro quedó en condición crítica tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves 15 de octubre en el sector de Nacascolo, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, en el percance estuvieron involucrados una buseta y un vehículo.

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La emergencia fue reportada a las 1:57 p. m., por lo que los cuerpos de socorro desplazaron una unidad básica al lugar para atender a las personas afectadas.

En 3 puntos Un hombre murió y otro quedó en condición crítica tras un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves 15 de octubre en el sector de Nacascolo, en Liberia, Guanacaste. De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, en el percance estuvieron involucrados una buseta y un vehículo. El accidente dejó como saldo una persona fallecida y otra en condición crítica, según el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas abordaron a dos hombres adultos que requerían atención médica.

Uno de ellos presentaba múltiples lesiones y ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

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El segundo hombre necesitaba atención urgente debido a la gravedad de su condición. Los socorristas lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital de Liberia para recibir atención médica especializada.

Autoridades deberán esclarecer las circunstancias

Por el momento, no se han detallado las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni se ha precisado cómo se produjo la colisión entre la buseta y el vehículo.

Las autoridades deberán determinar las causas del percance y establecer si existen otros factores relacionados con el hecho.

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y otra en condición crítica, según el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia.