Abogado de chino-tico extraditable habla sobre primera reunión de su cliente con la DEA

El extraditable costarricense Guobin Tam Zhang, alias “Chino”, tuvo este miércoles su primer encuentro con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en los Tribunales de Justicia de San José.

Tam, quien permanece detenido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, en Alajuela, fue trasladado hasta San José en una unidad de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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El abogado de Tam, Moisés Chinchilla, confirmó a La Nación que su cliente llegó a la sede judicial después de las 10 a. m. y que la reunión concluyó poco antes de las 5 p. m.

Según explicó Chinchilla a ese medio, el encuentro contó con la participación de representantes de la agencia antidrogas estadounidense.

En 3 puntos El extraditable costarricense Guobin Tam Zhang, alias “Chino”, tuvo este miércoles su primer encuentro con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en los Tribunales de Justicia de San José. Tam, quien permanece detenido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma, en Alajuela, fue trasladado hasta San José en una unidad de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Meta descripción: Guobin Tam Zhang, alias “Chino”, se reunió por primera vez con funcionarios de la DEA en los Tribunales de San José para abordar temas relacionados con su extradición.

El abogado señaló que los detalles de la conversación deben mantenerse bajo reserva, pero confirmó que se trató del primer acercamiento entre Tam y funcionarios de la DEA.

De acuerdo con Chinchilla, durante el encuentro se abordaron temas estrictamente relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

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El defensor también indicó que es posible que se produzcan nuevas reuniones con la DEA mientras avanza el proceso de extradición.

La causa que mantiene detenido a Tam se originó en una investigación desarrollada por autoridades estadounidenses. El costarricense es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, dentro de la causa penal número 3:26-cr-182-JEP-SJH.

La acusación formal fue presentada el 19 de agosto de 2026 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Investigación también avanzaba en Costa Rica

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La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) de Costa Rica también seguía los pasos de Tam desde enero de este año.

La investigación costarricense estaba relacionada con presuntas transacciones con criptoactivos y la comercialización de cocaína con destino a Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DEA coordinaron la detención de Tam el pasado 2 de octubre, con el objetivo de indagarlo dentro de la investigación de la FAEDO, decomisar sus teléfonos celulares y atender la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Tras rendir declaración ante la Fiscalía, Tam fue puesto a la orden del Tribunal Penal de San José, que debe resolver sobre su detención provisional mientras avanzan los trámites relacionados con la petición del país norteamericano.

Lo que señala la acusación estadounidense

Según la resolución judicial, las investigaciones de la DEA y las autoridades costarricenses apuntan a que Tam habría liderado una organización que, aparentemente, operaba desde al menos 2024 para trasladar cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

La acusación estadounidense sostiene que alias “Chino” negociaba y coordinaba ventas de cocaína por kilogramos y que también ofrecía servicios para lavar las ganancias obtenidas mediante esas operaciones.

Las pesquisas comenzaron en octubre de 2025, cuando una fuente confidencial informó a las autoridades costarricenses que Tam presuntamente ofrecía servicios para blanquear dinero.

Posteriormente, un agente encubierto identificado como UC-1 se reunió con Tam en San José. De acuerdo con la resolución, ambos acordaron una operación mediante la cual el costarricense recibiría Tether (USDT) a cambio de efectivo.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el agente le habría transferido $240.000, mientras que Tam entregó $231.600 en efectivo y retuvo $8.400 como comisión.

La investigación también documentó una negociación relacionada con cocaína. En enero de este año, Tam habría acordado con otro agente encubierto, identificado como UC-2, la venta de cocaína por $4.200 por kilogramo.

Todos estos señalamientos forman parte de las investigaciones y acusaciones que mantienen abierto el proceso de extradición contra Tam en Costa Rica.

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