Zona Sur no deja de temblar: dos nuevos sismos se registran en apenas 4 minutos

Los movimientos alcanzaron magnitudes de 4,3 y 4,1 y se localizaron frente a las costas del Pacífico, cerca de Quepos.

La actividad sísmica continúa este miércoles en la Zona Sur de Costa Rica, donde dos nuevos movimientos se registraron durante el mediodía con apenas cuatro minutos de diferencia.

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En 3 puntos Los movimientos alcanzaron magnitudes de 4,3 y 4,1 y se localizaron frente a las costas del Pacífico, cerca de Quepos. La actividad sísmica continúa este miércoles en la Zona Sur de Costa Rica, donde dos nuevos movimientos se registraron durante el mediodía con apenas cuatro minutos de diferencia. La magnitud, ubicación y profundidad de estos eventos son preliminares y podrían variar después de la revisión técnica correspondiente.

Según los reportes automáticos preliminares del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el primero ocurrió a las 12:03 p. m. y tuvo una magnitud de 4,3.

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, aproximadamente 45 kilómetros al sur-suroeste de Quepos, Puntarenas, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

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Solo cuatro minutos después, a las 12:07 p. m., se produjo otro sismo de magnitud 4,1, localizado 44 kilómetros al sur-suroeste de Quepos. Este movimiento también tuvo una profundidad preliminar de 10 kilómetros.

Los nuevos temblores ocurren después del fuerte sismo de magnitud 5,2 registrado a las 2:26 a. m., con epicentro 50 kilómetros al sur de Dominical, el cual fue percibido en diferentes partes del país.

Después de aquel movimiento se presentaron al menos cuatro sismos más, con magnitudes entre 3,1 y 3,7. Con los dos eventos del mediodía, ya son al menos siete los movimientos reportados en esta zona desde la madrugada.

La magnitud, ubicación y profundidad de estos eventos son preliminares y podrían variar después de la revisión técnica correspondiente.