“Yo Soy” de David Tucker gana como Mejor Sencillo en la categoría Religiosa en los Premios ACAM 2026

El cantante y compositor David Tucker celebra un importante reconocimiento para su carrera y para su más reciente producción musical: “Yo Soy” fue reconocido como Mejor Sencillo en la categoría Religiosa durante la edición 2026 de los Premios ACAM, uno de los principales reconocimientos de la música costarricense.

El premio tiene un significado especial para Tucker, ya que “Yo Soy” es precisamente la canción que da nombre al EP homónimo, un proyecto de cinco canciones inspirado en la fe, el amor incondicional de Dios y las experiencias personales que han marcado el camino del artista.

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El EP Yo Soy, lanzado el pasado 28 de febrero, combina elementos de gospel, soul, R&B y música inspiracional, buscando llevar un mensaje de esperanza y reflexión a través de canciones como “En Tus Brazos”, “Yo Soy” y “Ayúdame a Ser Mejor (Sin Ti)”.

En 3 puntos El cantante y compositor David Tucker celebra un importante reconocimiento para su carrera y para su más reciente producción musical: “Yo Soy” fue reconocido como Mejor Sencillo en la… El premio tiene un significado especial para Tucker, ya que “Yo Soy” es precisamente la canción que da nombre al EP homónimo, un proyecto de cinco canciones inspirado en la fe. “Yo Soy” está disponible en las principales plataformas digitales.

“Es increíble pensar que de un proyecto de cinco canciones, una de ellas ya haya recibido este reconocimiento. Para mí no se trata solamente de un premio; representa que el mensaje de este proyecto está llegando a las personas y que la música que hicimos con tanto amor y dedicación está encontrando su lugar”, expresó David Tucker.

El reconocimiento llega después de un proceso que incluyó la producción, lanzamiento y promoción independiente del material, así como su presentación ante diferentes públicos y comunidades.

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Más allá del premio obtenido este año, Yo Soy continúa generando expectativa dentro de la escena musical costarricense. El proyecto podría volver a estar presente en los Premios ACAM del próximo año, donde existe la posibilidad de que sea considerado para la categoría de Mejor Disco Religioso, aunque esta eventual nominación y sus resultados dependerán del proceso oficial de ACAM.

Para Tucker, sin embargo, el mayor motivo de celebración ya está ocurriendo: la creciente notoriedad que ha alcanzado el proyecto y la respuesta del público.

“Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado alrededor de Yo Soy. Primero fue la decisión de hacer este proyecto, luego lanzarlo, compartirlo con la gente y ahora recibir este reconocimiento. Que una canción del EP haya ganado como Mejor Sencillo nos llena de gratitud y también nos motiva a seguir trabajando en lo que viene.”

El proyecto también forma parte de una etapa de expansión artística para David Tucker, quien continúa desarrollando presentaciones en vivo y nuevas experiencias alrededor de Yo Soy, acercando sus canciones a iglesias, comunidades, espacios culturales y diferentes escenarios.

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Con este reconocimiento, “Yo Soy” no solo suma un premio a su trayectoria, sino que se convierte en una carta de presentación para un proyecto que todavía tiene mucho camino por recorrer.

David Tucker es cantante y compositor radicado en Costa Rica, con una trayectoria marcada por la influencia del gospel, soul, R&B y la música de inspiración cristiana. Es la voz principal de Master Key, agrupación de la que forma parte desde el año 2000.

Actualmente desarrolla su proyecto como solista y presenta Yo Soy, un EP que busca transmitir un mensaje de fe, identidad, esperanza y el amor incondicional de Dios a través de una propuesta musical contemporánea.

“Yo Soy” está disponible en las principales plataformas digitales.