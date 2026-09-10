(Video) Fuego consume mueblería en Desamparados: Bomberos evita que las llamas se extiendan a otras casas

Por fortuna, el fuego solamente dejó daños materiales y no hubo víctimas que lamentar

Un incendio estructural afectó este jueves una mueblería ubicada en Patarrá de Desamparados, San José, dejando daños materiales y afectando parte importante de la estructura.

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En 3 puntos Por fortuna, el fuego solamente dejó daños materiales y no hubo víctimas que lamentar Un incendio estructural afectó este jueves una mueblería ubicada en Patarrá de Desamparados, San José, dejando daños materiales y afectando parte importante de la estructura. El incidente dejó únicamente daños materiales.

El incidente se registró 125 metros al este del cementerio de Patarrá, donde se reportó fuego dentro de una estructura de aproximadamente 200 metros cuadrados.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, cerca de 120 metros cuadrados del inmueble resultaron afectados por las llamas.

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Al sitio se desplazaron unidades de la Estación de Bomberos de Desamparados y de Metropolitana Sur, cuyos equipos trabajaron en las labores de extinción y control del incendio.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas. Además, la intervención de los bomberos permitió evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas y estructuras ubicadas a los costados del inmueble.

El incidente dejó únicamente daños materiales. Por el momento, no se han informado las causas que originaron el incendio.