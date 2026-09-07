(Video) Ejecución de ''El Mexicano'' rompió la paz de la noche en Turrialba: Así se escuchó el atroz asesinato

La noche transcurría con normalidad en una comunidad de Turrialba hasta que varias detonaciones interrumpieron el silencio. Una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana a la escena registró el momento en que se escucharon los disparos que terminaron con la vida de un hombre de 27 años, conocido como “El Mexicano”.

El homicidio ocurrió cerca de las 9:00 p. m. de este domingo y mantiene bajo investigación a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Villegas.

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En las imágenes captadas por la cámara no se observa necesariamente el momento del ataque, pero el audio permite escuchar con claridad las múltiples detonaciones que se produjeron durante el hecho y que rompieron la tranquilidad de la comunidad.

En 3 puntos La noche transcurría con normalidad en una comunidad de Turrialba hasta que varias detonaciones interrumpieron el silencio. El homicidio ocurrió cerca de las 9:00 p. m. de este domingo y mantiene bajo investigación a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio.

El registro de la cámara de seguridad podría convertirse en un elemento de interés para la investigación, pues permite establecer al menos el momento en que se escucharon los disparos. Las autoridades deberán determinar si existen otras cámaras en los alrededores que hayan captado imágenes de los responsables antes o después del homicidio.

Según la información preliminar, varios sujetos llegaron hasta una vivienda donde se encontraba Villegas. El hombre salió del inmueble y posteriormente se produjo el ataque. Los sospechosos huyeron del lugar y, de manera preliminar, se indicó que habrían tomado dirección hacia Siquirres.

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La Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia. Sin embargo, los socorristas confirmaron que la víctima había fallecido.

“Se aborda un masculino adulto con múltiples impactos por arma de fuego y se declara fallecido en el lugar”, explicó Jorge Bravo, cruzrojista que atendió la emergencia.

La información preliminar señala además que “El Mexicano” llevaba pocas semanas de haberse trasladado a vivir a esa comunidad. Este dato será parte de las pesquisas que realizan los investigadores para determinar las circunstancias que pudieron llevar al homicidio.

Ahora los agentes del OIJ trabajan en la recolección de indicios y en el análisis de la información disponible para intentar identificar a los responsables. El registro de la cámara de seguridad cercana podría aportar información sobre la hora exacta del ataque y otros elementos que ayuden a reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio. El móvil tampoco ha sido confirmado oficialmente, por lo que cualquier hipótesis deberá ser determinada conforme avance la investigación judicial.