Video captó el momento en que dos hermanos fueron asesinados a balazos frente a un bar en Nosara

El ataque ocurrió a la 1:06 a. m. de este martes. Dos hombres llegaron en motocicletas y varios sujetos dispararon contra las víctimas.

La madrugada de este martes se registró una tragedia en Nosara, Guanacaste, luego de que dos hermanos fueran asesinados a balazos frente a un bar ubicado en una plaza comercial del barrio Arenales.

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Las víctimas son dos hombres de apellido Obando, de 46 y 33 años, quienes se encontraban en las afueras del establecimiento cuando fueron sorprendidos por varios sujetos que llegaron al sitio en motocicletas.

El violento ataque quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en las cercanías. Según se observa en las imágenes, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:06 a. m., cuando las motocicletas llegaron hasta el lugar donde se encontraban las víctimas.

En 3 puntos El ataque ocurrió a la 1:06 a. m. de este martes. La madrugada de este martes se registró una tragedia en Nosara, Guanacaste, luego de que dos hermanos fueran asesinados a balazos frente a un bar ubicado en una plaza comercial del barrio Arenales. Mientras tanto, la grabación del tiroteo podría convertirse en una pieza importante para reconstruir los últimos momentos de las víctimas y seguir el rastro de los responsables.

En el video se aprecia cómo varios hombres que viajaban en las motocicletas se bajaron y, prácticamente de inmediato, comenzaron a disparar contra las personas que estaban afuera del bar.

Tras efectuar los disparos, los sujetos huyeron del sitio en las motocicletas, mientras las víctimas quedaron gravemente heridas producto del ataque.

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Los dos hermanos Obando fallecieron como consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala. Además, otras dos personas resultaron heridas durante el tiroteo y requirieron atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Ataque quedó grabado por una cámara de seguridad

Las imágenes de la cámara de vigilancia son ahora uno de los elementos que podrían resultar claves para las autoridades encargadas de esclarecer el doble homicidio.

El registro permite observar parte de la dinámica del ataque y la manera en que los sospechosos llegaron al lugar antes de abrir fuego contra las víctimas.

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Por el momento, se desconoce oficialmente el motivo del ataque. Una de las hipótesis que se maneja es que el hecho podría estar relacionado con asuntos vinculados al tráfico o distribución de drogas, pero esta posibilidad deberá ser confirmada o descartada mediante la investigación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de las diligencias para determinar qué ocurrió, identificar a los responsables y establecer las circunstancias que llevaron al ataque.

Los investigadores deberán analizar, entre otros elementos, las imágenes captadas por la cámara de seguridad, los testimonios de las personas que se encontraban en el sitio y cualquier otra evidencia localizada en la escena.

El doble homicidio vuelve a generar preocupación entre los vecinos de Nosara debido a la violencia con la que ocurrió el ataque, registrado durante la madrugada y frente a un establecimiento comercial.

Las autoridades continuarán con la investigación para determinar quiénes participaron en el crimen y cuál fue el verdadero móvil detrás del asesinato de los dos hermanos.

Mientras tanto, la grabación del tiroteo podría convertirse en una pieza importante para reconstruir los últimos momentos de las víctimas y seguir el rastro de los responsables.