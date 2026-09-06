(Video) Así fue el segundo gol de Saprissa en el Morera Soto: silencio en la catedral

El Deportivo Saprissa silenció el estadio Alejandro Morera Soto y se puso arriba 2-0 ante Liga Deportiva Alajuelense, en el primer clásico nacional de la temporada 2026-2027.

Orlando Sinclair abrió el marcador al minuto 45+2, justo antes del descanso, mientras que Sebastián Acuña aumentó la ventaja al 51, aprovechando un error del guardameta Washington Ortega.

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Los manudos intentaron reaccionar en el inicio del segundo tiempo, pero el conjunto morado respondió con velocidad y volvió a golpear en uno de los partidos más esperados del campeonato.