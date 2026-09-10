Vacaciones más largas en 2027 toman fuerza: esto está haciendo el MEP para agilizar el cambio

El ministro de Educación prepara una gestión ante sus homólogos centroamericanos para reorganizar los 200 días del curso lectivo. La intención es abrir espacio para capacitación y planificación docente, sin esperar el largo trámite de una reforma legislativa

La posibilidad de que los estudiantes costarricenses tengan un calendario escolar distinto a partir de 2027 comienza a tomar una ruta más concreta.

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) prepara una gestión ante autoridades educativas centroamericanas para modificar la forma en que se interpretan los 200 días lectivos establecidos en un convenio regional. El objetivo es permitir que parte de ese tiempo se destine a capacitación, planificación y otras actividades educativas, en lugar de contabilizarlo exclusivamente como jornadas de clases efectivas.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó que sostendrá una reunión con sus homólogos centroamericanos en las próximas semanas para plantear una modificación al articulado del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.

En 3 puntos El ministro de Educación prepara una gestión ante sus homólogos centroamericanos para reorganizar los 200 días del curso lectivo. La posibilidad de que los estudiantes costarricenses tengan un calendario escolar distinto a partir de 2027 comienza a tomar una ruta más concreta. Por ahora, la expectativa de vacaciones más largas gana fuerza, pero las fechas y la duración del eventual descanso deberán esperar a que el Ministerio presente y apruebe el nuevo esquema.

La intención del jerarca es que los cambios puedan concretarse durante los próximos meses y abrir la posibilidad de reorganizar el curso lectivo desde 2027.

¿Cuántos días de clases tendrían los estudiantes?

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El planteamiento que el MEP pretende llevar a la discusión regional contempla alrededor de 170 a 175 días de clases efectivas, mientras que las jornadas restantes, hasta completar los 200 días, podrían utilizarse para capacitación y otras labores complementarias.

Sánchez explicó que busca una modificación que permita entender los 200 días como una combinación de clases efectivas, formación docente y otras actividades vinculadas con el proceso educativo.

Esto no significa que los 200 días desaparecerían ni que los docentes dejarían de trabajar durante las jornadas restantes. La propuesta busca distribuir de otra manera las actividades del calendario.

El principal avance es la ruta que el Ministerio pretende utilizar.

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Sánchez considera que esperar una reforma legal en la Asamblea Legislativa podría prolongar el proceso durante más de un año, e incluso varios años. Por eso, apuesta por gestionar una modificación al convenio regional que permita mayor flexibilidad para organizar el calendario.

El ministro indicó que los demás jerarcas centroamericanos ya conocen el planteamiento costarricense y que espera discutirlo formalmente en una reunión próxima.

Sin embargo, la posibilidad de realizar el cambio sin aprobar una nueva ley corresponde al criterio jurídico que maneja actualmente el MEP. La modificación del convenio todavía no ha sido acordada ni existe una resolución definitiva que establezca cómo se implementaría.

La discusión coincide con la propuesta del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), que plantea concentrar las lecciones entre el 1.º de marzo y el último día de noviembre, con un máximo de 176 días de contacto entre estudiantes y docentes.

El MEP trabaja en su propio planteamiento y todavía no ha definido oficialmente las fechas exactas de entrada y salida para el curso lectivo 2027.

Por esa razón, aunque un calendario con menos jornadas de clases efectivas podría traducirse en un periodo más amplio sin asistencia regular a las aulas, aún no es posible afirmar cuántas semanas adicionales de vacaciones tendrían los estudiantes.

Tampoco se ha anunciado cómo quedarían distribuidos los descansos de Semana Santa y medio año.

La propuesta busca reservar jornadas específicas para formación profesional, planificación y otras actividades que actualmente deben acomodarse dentro del calendario educativo.

Según el ministro, otros países centroamericanos aplican una distribución diferente de los 200 días, con alrededor de 170, 175 o 180 jornadas de clases efectivas y el resto destinado a actividades complementarias.

El MEP pretende utilizar esa experiencia como parte de los argumentos para solicitar una interpretación más flexible del convenio.

Mientras no exista una decisión oficial, las fechas del curso lectivo 2026 se mantienen sin cambios.

El calendario publicado por el MEP establece que las lecciones comenzaron el 23 de febrero y finalizarán el 9 de diciembre. Las vacaciones de medio periodo se realizaron del 6 al 17 de julio.

El Ministerio también reservó dos semanas antes del ingreso de estudiantes, del 9 al 20 de febrero, para capacitación del personal educativo.

El siguiente paso será la discusión con las autoridades centroamericanas. Si la gestión prospera y el MEP concluye su propuesta técnica y jurídica, Costa Rica podría contar con un calendario reorganizado desde 2027.

Por ahora, la expectativa de vacaciones más largas gana fuerza, pero las fechas y la duración del eventual descanso deberán esperar a que el Ministerio presente y apruebe el nuevo esquema.