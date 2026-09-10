Una madre lleva más de 15 días en la morgue porque sus nueve hijos no logran ponerse de acuerdo

El caso de una familia de San Carlos refleja hasta dónde puede llegar una sociedad que perdió la capacidad de dialogar en privado y convirtió hasta la muerte de una madre en un conflicto expuesto ante las redes sociales.

Hay situaciones que producen indignación. Otras provocan tristeza. Pero existen casos que reúnen ambas emociones y nos obligan a preguntarnos seriamente en qué momento comenzamos a perder el rumbo como sociedad.

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Una madre murió hace más de quince días y su cuerpo continúa en la morgue judicial porque sus nueve hijos no logran ponerse de acuerdo sobre qué hacer con sus restos.

Unos quieren sepultarla. Otros prefieren incinerarla.

En 3 puntos El caso de una familia de San Carlos refleja hasta dónde puede llegar una sociedad que perdió la capacidad de dialogar en privado y convirtió hasta la muerte de una madre en un conflicto expuesto ante las redes sociales. Hay situaciones que producen indignación. Y, hasta este momento, ese recuerdo resulta profundamente doloroso.

La mujer que les dio la vida, los crió y seguramente enfrentó innumerables sacrificios por ellos todavía no ha podido recibir una despedida digna. Ni siquiera la muerte logró que sus hijos dejaran a un lado sus diferencias y se sentaran a buscar una solución.

El conflicto familiar escaló a niveles difíciles de comprender. Han involucrado a un juzgado de familia, al Organismo de Investigación Judicial e incluso le escribieron a la presidenta de la República, Laura Fernández.

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Pero, por más argumentos legales con los que algunos pretendan revestir la disputa, el origen del problema continúa siendo familiar: nueve hermanos incapaces de alcanzar un acuerdo para despedir a su propia madre.

Y como si eso no fuera suficientemente doloroso, decidieron ventilarlo todo en las redes sociales.

Ahora los costarricenses conocemos detalles de discusiones, acusaciones y resentimientos que debieron tratarse dentro de la familia. La intimidad desapareció y el duelo se convirtió en una disputa pública, sometida a comentarios, ataques y opiniones de personas completamente ajenas.

Las redes sociales nos hicieron creer que cada diferencia debe transformarse en un espectáculo. Ya no basta con discutir: hay que publicar. Ya no se busca únicamente resolver: también se quiere ganar el respaldo de desconocidos, exhibir al otro y demostrar públicamente quién tiene la razón.

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Pero hay momentos en los que debería imponerse la prudencia. Y la muerte de una madre tendría que ser uno de ellos.

Los problemas familiares no siempre se pueden resolver fácilmente dentro de una casa. Algunas diferencias necesitan mediación profesional o incluso una decisión judicial. Sin embargo, llevarlas a las redes sociales rara vez ayuda. Por el contrario, profundiza las heridas, endurece las posiciones y hace casi imposible una reconciliación futura.

En este caso, la discusión sobre si corresponde una sepultura o una cremación terminó eclipsando lo verdaderamente importante: honrar la vida y la memoria de una mujer que merece descansar.

Ninguno de sus hijos debería “ganar” esta disputa. Porque, mientras su cuerpo siga en una morgue, todos están perdiendo.

Pierde la familia, porque sus diferencias quedarán expuestas para siempre. Pierden los nietos y demás seres queridos, obligados a vivir un duelo marcado por el enfrentamiento. Y perdemos como sociedad, porque estamos normalizando que incluso los momentos más íntimos, dolorosos y sagrados se conviertan en contenido para las redes sociales.

Quizá esta madre dejó instrucciones sobre lo que quería. Quizá nunca habló del tema. Si existe una voluntad claramente expresada, debería respetarse. Y si no existe, sus hijos tendrían que encontrar una salida sensata, acompañados por las instancias correspondientes, pero sin prolongar una situación que lesiona la dignidad de la fallecida.

No se trata de determinar públicamente cuál hermano tiene la razón. Se trata de recordar que, por encima de cualquier resentimiento, diferencia o vieja herida, permanece un deber elemental: despedir con respeto a quien les dio la vida.

Costa Rica observa hoy una historia insólita, pero también profundamente reveladora. Una familia dividida, instituciones arrastradas a una disputa que nació en el hogar y una madre que, más de quince días después de morir, todavía espera que sus nueve hijos hagan lo que no han podido hacer hasta ahora: ponerse de acuerdo.

Ojalá, antes de seguir buscando jueces, policías, autoridades políticas o seguidores en redes sociales, esos hermanos recuerden que ya no están discutiendo únicamente sobre una cremación o una sepultura.

Están decidiendo cuál será el último recuerdo que dejarán sobre la despedida de su madre.

Y, hasta este momento, ese recuerdo resulta profundamente doloroso.