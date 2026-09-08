¿Un tren entre Costa Rica y Panamá? Analizan histórica conexión entre ambos países

Costa Rica y Panamá comenzaron a explorar la creación de corredores logísticos binacionales que permitirían agilizar el comercio, fortalecer el turismo y mejorar el tránsito de personas y mercancías entre ambos países.

Una conexión ferroviaria entre Costa Rica y Panamá aparece entre las posibilidades que ambos países analizan para modernizar el transporte de mercancías y fortalecer la integración económica en la región fronteriza.

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La propuesta forma parte de las conversaciones sobre potenciales corredores logísticos binacionales, en las que participan autoridades y representantes de organizaciones vinculadas con el desarrollo de la Zona Sur costarricense y el occidente panameño.

En 3 puntos Costa Rica y Panamá comenzaron a explorar la creación de corredores logísticos binacionales que permitirían agilizar el comercio, fortalecer el turismo y mejorar el tránsito de personas y mercancías entre ambos países. Una conexión ferroviaria entre Costa Rica y Panamá aparece entre las posibilidades que ambos países analizan para modernizar el transporte de mercancías y fortalecer la integración económica en la región fronteriza. Sin embargo, su incorporación a las conversaciones abre la posibilidad de una integración logística más ambiciosa entre Costa Rica y Panamá, con potencial para transformar el comercio y la movilidad en la frontera sur.

Entre las alternativas discutidas figura la creación de infraestructura ferroviaria que facilite el traslado de productos entre ambos territorios. La iniciativa también busca generar nuevas oportunidades comerciales, turísticas y laborales para las comunidades cercanas a la frontera.

Otro de los puntos planteados es la necesidad de agilizar los controles migratorios y aduaneros. Esto permitiría reducir los tiempos de espera y facilitar el paso de viajeros, transportistas y mercancías entre Costa Rica y Panamá.

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Las conversaciones también contemplan una mayor coordinación entre instituciones públicas, gobiernos locales y sectores empresariales, con el propósito de identificar proyectos que beneficien a ambos países.

El encuentro contó con la participación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, así como de representantes panameños y organizaciones promotoras del desarrollo regional.

La actividad fue organizada por el Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá y la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

Por ahora, la eventual conexión ferroviaria permanece en una etapa exploratoria. No se han anunciado el posible recorrido, el costo, las fuentes de financiamiento ni una fecha para su ejecución.

Sin embargo, su incorporación a las conversaciones abre la posibilidad de una integración logística más ambiciosa entre Costa Rica y Panamá, con potencial para transformar el comercio y la movilidad en la frontera sur.