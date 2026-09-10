Tres jóvenes detenidos por violento asesinato durante una riña el día de la madre

Los detenidos tienen 19, 23 y 25 años y figuran como sospechosos de participar en la muerte de un hombre de 25 años, ocurrida el pasado 15 de agosto en Villa Esperanza de Pavas.

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron entre este martes y miércoles a tres hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en Pavas, San José.

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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Lagos, de 23 años; Maña, de 19 años; y Cedeño, de 25 años.

Lagos y Maña fueron capturados este miércoles en Pavas, en las cercanías del edificio de la Fiscalía de Pavas. Por su parte, Cedeño fue detenido el martes en vía pública, en el sector de Concepción de La Juelita.

En 3 puntos Los detenidos tienen 19, 23 y 25 años y figuran como sospechosos de participar en la muerte de un hombre de 25 años, ocurrida el pasado 15 de agosto en Villa Esperanza de Pavas. Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron entre este martes y miércoles a tres hombres sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en Pavas, San José. La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el homicidio y el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos.

Los tres figuran como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Zunzín, de 25 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de agosto, en vía pública, en el sector de Villa Esperanza de Pavas.

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De acuerdo con la información preliminar recabada por los investigadores, Zunzín se encontraba en vía pública cuando aparentemente los sospechosos llegaron al lugar.

En ese momento se habría producido algún tipo de riña o altercado entre los involucrados.

Posteriormente, el hombre recibió un impacto de arma de fuego y quedó fallecido en el sitio.

Tras el hecho, los sospechosos aparentemente se dieron a la fuga.

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Investigación permitió identificar a los sospechosos

A partir del homicidio, los agentes de la Sección de Homicidios desarrollaron diferentes diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que presuntamente participaron en el crimen.

Como resultado de esas pesquisas, los investigadores lograron vincular a Lagos, Maña y Cedeño con el caso y procedieron con sus respectivas detenciones.

Los tres hombres fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el homicidio y el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos.