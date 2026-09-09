Tres jóvenes detenidos por intentar matar a vendedor en asalto fallido

Los agentes judiciales realizaron tres allanamientos este martes y decomisaron un arma, cinco celulares, droga y unos ₡450 mil en efectivo.

Tres hombres fueron detenidos la mañana de este martes como sospechosos de participar en un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 22 de agosto en Esparza, Puntarenas, luego de una investigación desarrollada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Publicidad

Los detenidos son hombres de apellidos Zamora, de 20 años; Vargas, de 22; y Solano, de 21, quienes fueron ubicados durante una serie de allanamientos ejecutados a partir de las 6 a. m. en los sectores de Urbanización Los Cedros, San Juan Chiquito y Ciudadela Mario Álvarez.

En 3 puntos Los agentes judiciales realizaron tres allanamientos este martes y decomisaron un arma, cinco celulares, droga y unos ₡450 mil en efectivo. Tres hombres fueron detenidos la mañana de este martes como sospechosos de participar en un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 22 de agosto en Esparza, Puntarenas. Los tres sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro del proceso.

El caso se remonta al 22 de agosto, cuando un hombre que se dedicaba a labores de ventas se encontraba trabajando en vía pública y permanecía dentro de un vehículo. En determinado momento, habría sido abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Según la investigación preliminar, uno de los sospechosos habría descendido de la motocicleta y amenazado al vendedor con un arma de fuego con la aparente intención de asaltarlo.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Sin embargo, la víctima habría intentado evitar el asalto y, en medio de la situación, habría maniobrado el vehículo hacia los sospechosos. Fue entonces cuando, presuntamente, los sujetos realizaron varios disparos antes de escapar del lugar.

A partir de ese momento, los agentes judiciales iniciaron diferentes diligencias para tratar de determinar quiénes estarían detrás del ataque. Las pesquisas permitieron identificar a los tres hombres que ahora figuran como sospechosos.

Con la información recopilada durante la investigación y bajo dirección funcional del Ministerio Público, los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Punta Arenas ejecutaron este martes los allanamientos en los tres sectores de Esparza.

Durante las diligencias, además de concretar las tres capturas, los investigadores localizaron diferentes elementos que podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Entre lo decomisado se encuentra un arma de fuego tipo pistola, cinco teléfonos celulares y aproximadamente ₡450.000 en efectivo.

Los agentes también encontraron una pequeña cantidad de aparente picadura de marihuana y documentación que podría contener información de interés para la investigación.

Los tres sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro del proceso.