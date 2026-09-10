Tragedia en plena jornada laboral: trabajador muere tras caer de un edificio en construcción

El hombre realizaba labores en una construcción en Mata Redonda cuando ocurrió el accidente. La Cruz Roja confirmó que la víctima falleció en el sitio.

Lo que era una jornada más de trabajo terminó en tragedia la tarde de este jueves, luego de que un hombre adulto perdiera la vida al caer desde una guindola en un edificio que se encuentra en construcción en Mata Redonda, San José.

Publicidad

En 3 puntos El hombre realizaba labores en una construcción en Mata Redonda cuando ocurrió el accidente. Lo que era una jornada más de trabajo terminó en tragedia la tarde de este jueves, luego de que un hombre adulto perdiera la vida al caer desde una guindola en un edificio que se encuentra en construcción en Mata Redonda, San José. La identidad del fallecido no había sido divulgada por las autoridades al cierre de esta publicación.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense (CRC) a las 2:48 p. m., movilizando personal de atención hasta el sitio del incidente.

Según informó el cuerpo de emergencias, el accidente ocurrió en una obra ubicada 500 metros al oeste de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed).

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

A la llegada de los socorristas, el trabajador ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El caso genera conmoción al tratarse de un accidente ocurrido mientras la víctima realizaba sus labores diarias en una construcción, una actividad que implica riesgos constantes para quienes trabajan en este sector.

Ahora corresponderá a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal accidente.

La identidad del fallecido no había sido divulgada por las autoridades al cierre de esta publicación.