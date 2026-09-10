¿Trabaja de día y quiere seguir estudiando? Estas carreras técnicas se pueden cursar de noche en Cartago

La Feria Vocacional COVAO Nocturno 2026 abrirá sus puertas el 25 y 26 de setiembre para que jóvenes y adultos conozcan carreras técnicas, requisitos de ingreso, opciones de financiamiento, oportunidades laborales y alternativas para continuar o retomar sus estudios.

Trabajar durante el día, tener responsabilidades familiares o haber dejado las aulas hace varios años no tiene por qué significar renunciar a seguir preparándose. La educación nocturna brinda a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir nuevas competencias, especializarse y fortalecer su perfil frente a un mercado laboral que exige cada vez más conocimientos técnicos y tecnológicos.

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Con este propósito, el COVAO Nocturno realizará su Feria Vocacional 2026 los días viernes 25 y sábado 26 de setiembre, una actividad gratuita dirigida tanto a quienes recién concluyeron la secundaria como a trabajadores que desean especializarse, cambiar de área profesional, actualizar sus conocimientos o retomar los estudios después de varios años.

La feria se llevará a cabo el viernes 25 de setiembre, de 5:30 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 26, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en las instalaciones del COVAO Nocturno, en San Nicolás de Cartago.

En 3 puntos La Feria Vocacional COVAO Nocturno 2026 abrirá sus puertas el 25 y 26 de setiembre para que jóvenes y adultos conozcan carreras técnicas, requisitos de ingreso, opciones de financiamiento. Trabajar durante el día, tener responsabilidades familiares o haber dejado las aulas hace varios años no tiene por qué significar renunciar a seguir preparándose. Más información en nocturno.covao.ed.cr mediante el correo electrónico o al teléfono 2537-0505.

Quienes asistan podrán conocer las distintas carreras técnicas, sus contenidos, requisitos de ingreso y perfiles profesionales; recorrer aulas, laboratorios y espacios de aprendizaje; conversar directamente con docentes y recibir orientación sobre matrícula, opciones de financiamiento y posibilidades de inserción laboral. La visita permitirá, además, aclarar dudas y valorar cuál alternativa se ajusta mejor a los intereses, habilidades y metas de cada aspirante.

La oferta incluye Ciberseguridad, Desarrollo Web, Electrónica Industrial, Mecánica de Precisión, Electromecánica, Mecánica Automotriz, Diseño Publicitario, Diseño Arquitectónico, Contabilidad y Finanzas, Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Accounting y Bilingual Secretary.

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Precisamente, Ciberseguridad es una de las principales novedades para este año. Esta especialidad prepara al estudiantado en protección de redes, sistemas y datos, análisis de vulnerabilidades, criptografía, seguridad de redes y protocolos, así como gestión y respuesta ante incidentes.

También destacan áreas como Desarrollo Web, Mecánica de Precisión y Electrónica Industrial, vinculadas con campos como el desarrollo de software, la automatización, el mantenimiento, el control y los procesos industriales.

Las carreras tienen una duración de tres años e incluyen 320 horas de práctica profesional supervisada, mediante las cuales los estudiantes pueden acercarse a la realidad de su campo de formación en empresas e instituciones.

A esta preparación se suman pasantías, bolsa de empleo para estudiantes y egresados, fortalecimiento del inglés, cursos y certificaciones de mercado, plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial y laboratorios de alta tecnología. La institución también dispone de servicios de psicología, médico de empresa, becas estudiantiles, comedor y soda.

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La prematrícula para el proceso de admisión se realizará del 16 al 23 de octubre, mientras que las estrategias de selección están programadas del 9 al 13 de noviembre. Estas pueden contemplar entrevistas, pruebas de aptitud, de ejecución o escritas, según la carrera elegida.

En 2026, el COVAO Nocturno celebra 55 años de trayectoria. La sección nocturna fue autorizada en 1971 y, de acuerdo con datos de la institución, durante este periodo se han graduado más de 4.000 estudiantes.

“Nunca es tarde para aprender, prepararse y construir nuevas oportunidades. No importa si una persona trabaja durante el día, tiene responsabilidades familiares o lleva varios años sin estudiar. La decisión de estudiar hoy puede abrir nuevas oportunidades para el futuro”, afirma Marjorie Fuentes, directora del COVAO Nocturno.

Más información en nocturno.covao.ed.cr mediante el correo electrónico o al teléfono 2537-0505.