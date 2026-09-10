TINI debuta hoy como solista en Costa Rica y revela el especial recuerdo que guarda del país

La espera terminó para los seguidores costarricenses de TINI. La estrella argentina se presentará este jueves 10 de septiembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, donde ofrecerá por primera vez un concierto como solista en Costa Rica con su FUTTTURA World Tour.

El espectáculo está programado para comenzar a las 7:00 p. m., mientras que las puertas del recinto abrirán desde las 4:00 p. m. para recibir a los fanáticos.

Publicidad

En 3 puntos La espera terminó para los seguidores costarricenses de TINI. El espectáculo está programado para comenzar a las 7:00 p. m., mientras que las puertas del recinto abrirán desde las 4:00 p. m. para recibir a los fanáticos. Esta noche, finalmente, será el turno de Costa Rica de vivir FUTTTURA.

La visita tiene un significado especial para Martina Stoessel, pues aunque esta será su primera presentación como solista en territorio nacional, Costa Rica no es un destino desconocido para ella.

En una entrevista concedida a Teletica.com antes de su llegada, TINI recordó con cariño una visita anterior al país y aseguró que aquí vivió una de las vacaciones más lindas de su vida.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Ahora regresa en un momento completamente diferente de su carrera y acompañada de un espectáculo que recorre las distintas etapas que la han convertido en una de las figuras más reconocidas del pop latino.

FUTTTURA World Tour propone precisamente un viaje por esa evolución artística: desde la etapa que la catapultó internacionalmente con Violetta hasta su carrera como TINI y éxitos como Miénteme, Cupido y La Triple T.

La producción combina música, coreografías, tecnología y una puesta en escena de gran formato, convirtiendo el concierto en un recorrido por más de una década de carrera.

Para muchos de sus seguidores costarricenses será también un encuentro cargado de nostalgia: quienes conocieron a Martina siendo adolescentes a través de Violetta podrán verla ahora, años después, convertida en una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.

Esta noche, finalmente, será el turno de Costa Rica de vivir FUTTTURA.