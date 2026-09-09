Snoop Dogg llegará por primera vez a Costa Rica con un concierto para la historia

El legendario rapero estadounidense se presentará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal. El concierto será exclusivo para mayores de 18 años.

Uno de los grandes referentes del hip hop mundial llegará por primera vez a Costa Rica. Snoop Dogg se presentará en el país el próximo jueves 3 de diciembre como parte de su gira “The Next Episode”.

Publicidad

El concierto se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, donde el artista estadounidense ofrecerá un espectáculo de gran formato para sus seguidores costarricenses.

Con más de tres décadas de trayectoria, Snoop Dogg se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana y la cultura hip hop. Su carrera incluye éxitos que han trascendido generaciones y colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la industria musical.

En 3 puntos El legendario rapero estadounidense se presentará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal. Uno de los grandes referentes del hip hop mundial llegará por primera vez a Costa Rica. Ahora, su próxima parada será Costa Rica, donde presentará por primera vez su espectáculo “The Next Episode”.

Durante su presentación en Costa Rica, el público podrá disfrutar de canciones que forman parte de su amplio repertorio, entre ellas “Gin and Juice”, “Who Am I (What's My Name?)”, “Drop It Like It's Hot”, “Beautiful” y “Young, Wild & Free”.

La noche también contará con representación nacional. Los artistas costarricenses Banton y Toledo serán los encargados de abrir el espectáculo y preparar al público para la presentación de Snoop Dogg.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El concierto es presentado por DAVI BANK y producido por Stockwell Entretenimiento, que anunció un espectáculo de gran magnitud como parte de la llegada del rapero estadounidense al país.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años.

Los organizadores informaron que las entradas estarán disponibles en los próximos días a través de cr.publitickets.com.

Los detalles sobre precios, localidades y fecha exacta de inicio de la venta serán comunicados por los organizadores.

Publicidad

La presentación representa la primera oportunidad para el público costarricense de disfrutar en vivo de Snoop Dogg, uno de los artistas más reconocidos de la historia del hip hop.

Además de su trayectoria como rapero, cantante, compositor, productor y actor, Snoop Dogg ha construido una amplia faceta empresarial y se ha involucrado en proyectos relacionados con tecnología, entretenimiento, estilo de vida y marcas de consumo.

También ha desarrollado iniciativas filantrópicas, entre ellas la Snoop Youth Football League.

En años recientes, el artista amplió todavía más su presencia en la cultura popular. Fue uno de los anfitriones de los Juegos Olímpicos de París 2024 y apareció en la portada de la edición TIME 100 de 2025, que reconoce a algunas de las personas más influyentes del mundo.

Ahora, su próxima parada será Costa Rica, donde presentará por primera vez su espectáculo “The Next Episode”.