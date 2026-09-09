Segundo sospechoso de mortal asalto en Cartago enfrentó a la justicia: esto resolvió el juez

El hombre de apellido Barquero permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación por el homicidio ocurrido en Guadalupe.

El segundo sospechoso detenido por el asalto y homicidio de un hombre de apellido Alvarado, ocurrido en Guadalupe de Cartago, permanecerá los próximos seis meses en prisión preventiva.

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En 3 puntos El hombre de apellido Barquero permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación por el homicidio ocurrido en Guadalupe. El segundo sospechoso detenido por el asalto y homicidio de un hombre de apellido Alvarado, ocurrido en Guadalupe de Cartago, permanecerá los próximos seis meses en prisión preventiva. Con la resolución adoptada contra Barquero, el proceso entra ahora en una nueva etapa enfocada en reunir y analizar las pruebas que permitan determinar la presunta participación de ambos imputados.

Un juzgado penal impuso la medida cautelar contra el hombre de apellido Barquero, quien figura como imputado dentro de la investigación por el delito de homicidio.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

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La prisión preventiva se extenderá inicialmente hasta el 7 de marzo de 2027. Durante ese periodo, Barquero permanecerá privado de libertad mientras las autoridades judiciales continúan con la investigación.

Barquero fue detenido como el segundo sospechoso de participar en el asalto que terminó con la muerte de Alvarado, a quien presuntamente intentaron despojar de un reloj.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. Un primer sospechoso había sido capturado el mismo día de los hechos, luego de resultar herido de bala.

Con la resolución adoptada contra Barquero, el proceso entra ahora en una nueva etapa enfocada en reunir y analizar las pruebas que permitan determinar la presunta participación de ambos imputados.