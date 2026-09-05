Se casó y se refugió en Colombia tras estafa millonaria en Costa Rica: Interpol lo encontró

El extranjero salió del país rumbo a Estados Unidos y posteriormente viajó a Colombia, donde contrajo matrimonio. Fue capturado en Cali y ahora enfrenta un proceso de extradición.

Un extranjero de apellido Chávez, de 40 años, creyó haber dejado atrás a la justicia costarricense luego de salir del país, viajar a Estados Unidos y posteriormente establecerse en Colombia, donde incluso habría contraído matrimonio. Sin embargo, una coordinación internacional permitió localizarlo y detenerlo.

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El hombre es requerido en Costa Rica como sospechoso de los delitos de estafa mayor, apropiación y retención indebida, relacionados con la presunta sustracción de $26 mil, equivalentes a unos ₡13 millones.

En 3 puntos El extranjero salió del país rumbo a Estados Unidos y posteriormente viajó a Colombia, donde contrajo matrimonio. Un extranjero de apellido Chávez, de 40 años, creyó haber dejado atrás a la justicia costarricense luego de salir del país, viajar a Estados Unidos y posteriormente establecerse en Colombia, donde incluso habría contraído matrimonio. Ahora se realizan las diligencias judiciales y diplomáticas correspondientes para concretar su extradición a Costa Rica, donde deberá enfrentar el proceso penal por los delitos que se le atribuyen.

Los hechos investigados se remontan a octubre de 2015, cuando, aparentemente, Chávez habría cometido la estafa contra una persona y se habría apropiado del dinero.

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, con sede en Desamparados, emitió una orden de detención en su contra.

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Tras recibir la solicitud, agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comenzaron diferentes labores policiales para determinar su ubicación.

Las investigaciones permitieron establecer que Chávez salió de Costa Rica con destino a Estados Unidos en enero de 2025. Posteriormente, viajó hacia Colombia, donde aparentemente se casó con una mujer de esa nacionalidad.

Con esta información, Interpol San José coordinó con sus homólogos de la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá para localizar al sospechoso.

La cooperación entre ambos países permitió que agentes colombianos detuvieran al extranjero el 3 de septiembre en la ciudad de Cali. Las autoridades costarricenses fueron notificadas inmediatamente sobre su captura.

Ahora se realizan las diligencias judiciales y diplomáticas correspondientes para concretar su extradición a Costa Rica, donde deberá enfrentar el proceso penal por los delitos que se le atribuyen.