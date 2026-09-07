Saprissa y Cartaginés chocan por un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva y tendrá un duelo completamente costarricense en los cuartos de final. Saprissa recibirá este miércoles 9 de septiembre a Cartaginés en el Estadio Ricardo Saprissa, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo regional.

El partido está programado para las 7:06 p. m. en Tibás, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 16 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el Estadio Fello Meza. Cartaginés tendrá la ventaja de cerrar como local después de haber terminado como líder de su grupo.

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Saprissa llega a esta instancia como segundo del Grupo C, con nueve puntos producto de tres victorias y una derrota. El conjunto morado buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie donde cada detalle puede terminar siendo determinante.

En 3 puntos La Copa Centroamericana entra en su etapa decisiva y tendrá un duelo completamente costarricense en los cuartos de final. El partido está programado para las 7:06 p. m. en Tibás, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 16 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el Estadio Fello Meza. Saprissa y Cartaginés vuelven a encontrarse, pero esta vez con mucho más en juego.

Los brumosos, por su parte, terminaron primeros del Grupo D con ocho puntos y sin conocer la derrota. Su clasificación tuvo un ingrediente particular: Cartaginés y Motagua terminaron igualados en puntos y diferencia de goles, por lo que el liderato se definió mediante el criterio de Fair Play. Los brumosos tuvieron menos tarjetas amarillas y, por ese detalle, se quedaron con el primer lugar.

El duelo también tendrá como antecedente inmediato el enfrentamiento del pasado 15 de agosto por el Torneo de Apertura 2026. En aquella ocasión, Saprissa se impuso 3-2 en Tibás, un resultado que los morados buscarán repetir, aunque ahora el contexto será completamente distinto: está en juego la continuidad en una competencia internacional.

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Saprissa llega además con el impulso de haber derrotado a Alajuelense en el clásico nacional y reafirmado su liderato del Apertura con 18 puntos. Los morados deberán cambiar rápidamente el chip y trasladar ese buen momento al escenario internacional.

Cartaginés tampoco llega con las manos vacías. El conjunto brumoso viene de conseguir una importante victoria 1-3 ante Puntarenas, el domingo 6 de septiembre en el estadio Lito Pérez. Geancarlo Castro fue protagonista con un doblete para sellar el triunfo visitante, en un encuentro en el que los porteños terminaron con nueve jugadores.

La serie también tendrá un ingrediente adicional para Saprissa: Luis Javier Paradela estará disponible después de cumplir una suspensión de tres partidos en la Copa Centroamericana. El cubano llega como uno de los principales asistentes del campeonato nacional, con siete pases de gol en el Apertura.

La recompensa de superar la serie va más allá de alcanzar las semifinales. Los cuatro equipos que avancen a esa ronda asegurarán automáticamente su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que los conjuntos eliminados en cuartos de final tendrán una segunda oportunidad mediante el Play-In.

Saprissa y Cartaginés vuelven a encontrarse, pero esta vez con mucho más en juego. La Cueva será el escenario del primer capítulo de una serie que enfrenta a dos de los equipos costarricenses que siguen con vida en el torneo regional. Los morados buscarán sacar ventaja en casa; los brumosos intentarán salir de Tibás con un resultado que les permita llegar con vida a la definición en Cartago.